Le rendez-vous sucré à ne pas manquer

L’édition 2025 de la Cabane à sucre urbaine se tiendra le 15 mars prochain. L’activité rassemble la population dolmissoise le temps d’une journée au centre-ville pour apprécier les produits de l’érable.

L’activité sucrée avait cessé en 2020 en raison de la pandémie. Il s’agit de la deuxième édition de la Cabane à sucre urbaine organisée par le comité citoyen qui a décidé de relancer l’événement l’an dernier. Les produits de l’érable seront de nouveau mis de l’avant par les différents exposants.

« Lorsque nous avons décidé de relancer l’activité l’an dernier, c’était important pour nous que ce soit en lien avec l’érable. Tous nos exposants auront un petit quelque chose de sucré à offrir », explique Megan Thibault, présidente du comité organisateur.

Le Banquet Francis, la microbrasserie Le Coureur des Bois et Cépages en fête font partie des exposants qui seront présents sur le boulevard Wallberg pour offrir différents produits en lien avec l’érable.

La bière officielle de la Cabane à sucre urbaine brassée par Le Coureur des Bois, une double rousse à l’érable surnommée l’Entaille, sera également de retour cette année.

Activités

Le traditionnel brunch de la Cabane à sucre urbaine se tiendra encore une fois au restaurant Météore. Les billets sont au coût de 35$ pour les adultes et 17,50$ pour les enfants âgés de 5 à 10 ans.

Les bûcherons amateurs pourront de nouveau mettre leur talent à l'épreuve avec le concours de godendard. Cette année, la compétition de sciage de bûche de bois sera divisée en deux volets dans le but d’encourager les entreprises à participer.

« Cette année on ajoute un volet pour les entreprises. Donc, il y aura une partie pour le public et une partie pour les entreprises. On veut que les gens se motivent à s’inscrire avec leurs collègues. », explique Megan Thibeault.

Les amateurs de produits de l’érable pourront assister à un spectacle de musique traditionnel offert par le groupe de Sébastien Savard, le violoniste originaire d’Alma connu pour son apparition à l’émission Canada’s Got Talent.