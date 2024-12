Le compte de taxes en hausse de 3%

Le budget de la ville de Dolbeau-Mistassini pour l’année 2025 se chiffre à 33,6 M$ ce qui représente une hausse de 7,1%. Avec le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, les taux de taxes ont été revus à la baisse par le conseil municipal. Ainsi, les contribuables dolmissois connaitront une hausse moyenne de 3% sur leur compte de taxes.

Le maire André Guy affirme que l’objectif premier du conseil municipal était diminué l’impact du nouveau rôle d’évaluation sur le compte de taxes des citoyens. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Dolbeau-Mistassini est passée de 167 239$ à 219 389$.

« D’entrée de jeu, on s’attendait à ce qu’il y ait une augmentation. Nous avons pris en considération la capacité de payer de nos citoyens et nous avons visé une hausse inférieure ou du moins très proche du taux d’inflation. L’exercice s’est effectué dans ce sens et le conseil municipal a donné cette orientation à nos gestionnaires qui ont fait un travail exceptionnel pour arriver au résultat que nous présentons aujourd’hui », mentionne André Guy.

Ce rôle d’évaluation, valide pour les trois prochaines années, représente une augmentation moyenne de 27,1%. Le secteur résidentiel, qui inclut les immeubles de 6 logements et plus, connait une hausse de 28,9%. Les secteurs agricole et forestier sont les plus touchés avec des variations respectives de 49,4% et de 59,1%. La valeur totale des immeubles imposables passera ainsi de 1,1 M$ à 1,5 M$ pour les trois prochaines années.

Pour ce qui est de l’augmentation de 7,1 % (2 217 854$) du budget 2025, celle-ci s'explique par la hausse des transferts gouvernementaux, soit la péréquation et la bonification de la taxe de vente du Québec.

Taxes

Considérant la réalité de ce nouveau rôle, les taux de taxes ont presque tous été revus à la baisse pour 2025. Ainsi, le secteur résidentiel, les 6 logements et plus, l’agricole et le forestier diminuent de 0,2688$ pour passer de 1,2405$ à 0,9717$ par tranche de 100$ d’évaluation foncière. Pour le secteur commercial, le taux passe de 2,4215$ à 2,0839$ ce qui représente une diminution de 0,3376$.

La catégorie des terrains vagues desservis est la seule à connaitre une hausse de son taux de taxe par tranche de 100$ d’évaluation. Celui-ci passe de 2,1709$ à 2,4293$ pour une augmentation de 0,2584$. Tout comme en 2024, la ville souhaite inciter les propriétaires à lancer des projets de construction dans les prochaines années.

Au niveau des taxes de services, l’aqueduc coûtera 279$ soit 13$ de plus alors que les services d’égouts sont fixés à 207$ ce qui représente 4$ de moins que l’an dernier. Les matières résiduelles demeurent fixes pour 2025. Ces services, sur lesquels la ville n'est pas décisionnelle, se chiffrent à 237$ pour une résidence permanente et 118,50$ pour une résidence saisonnière.

Le compte de taxes d’une résidence unifamiliale moyenne en 2025 est ainsi évalué à 3016,27$ ce qui représente une augmentation de 89,03$ (3%).

« Pour nos citoyens, c’est une augmentation qui suit le taux d’inflation », ajoute le maire André Guy.