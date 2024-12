Le préfet Luc Simard sollicitera un 3ème mandat

Le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine Luc Simard sera sur la ligne de départ aux prochaines élections municipales qui se tiendront l’automne prochain. L’élu souhaite poursuivre le travail amorcé et se dit motivé par plusieurs dossiers, notamment le projet de forêt habitée, la réalisation du plan climat et l’avenir du monastère.

Ce dernier a annoncé ses intentions à la fin de la dernière séance publique de 2024. En s’annonçant aussi tôt, Luc Simard souhaite que les personnes intéressées par la préfecture puissent « faire leur réflexion en toute connaissance de cause ».

« Je suis motivé et j’ai encore le goût d’apporter ma couleur à la MRC. Nous avons réalisé de beaux projets au cours des dernières années et nous en avons entamé plusieurs également. J’apprécie particulièrement le bon climat de travail que nous avons avec les élus. Il y a une volonté d’avancer ensemble et c’est pour ça que j’ai envie de continuer pour un autre mandat », affirme Luc Simard.

Selon le préfet, plusieurs dossiers importants pour la MRC seront au cœur du prochain mandat.

« Nous avons des dossiers majeurs que nous travaillons localement. Je pense au projet du monastère, au développement du secteur Vauvert avec les mandats que nous avons accordés, notre plan climat et notre projet de forêt habitée qui me tient particulièrement à cœur. Il y a aussi nos schémas d’aménagement à revoir et le développement de notre stratégie industrielle », énumère-t-il.

Élu sans opposition lors des élections de 2021, Luc Simard tentera de se faire élire pour un troisième mandat consécutif l’automne prochain.

« Tant qu’il y aura des projets et des idées auxquels j’estime pouvoir contribuer, je serai heureux de me présenter. C’est stimulant d’avoir une équipe qui est compétente et diversifiée et nous travaillons bien ensemble », poursuit-il.

Priorité MRC

La poursuite du travail amorcé à la MRC au cours des dernières années est la priorité de Luc Simard qui dit ne pas être intéressé par la politique provinciale ou fédérale, pour l’instant.

« Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse. Nous avons de beaux défis dans les prochaines années et j’ai une volonté de continuer à y travailler. Je pense que c’est là que je peux apporter le plus à mon milieu. Pour l’instant, la politique partisane, je ne suis pas rendu là », conclut-il.