Une bière aux bonbons comme travail de session

Trois étudiants inscrits au programme de gestion entrepreneuriale du Cégep de Saint-Félicien ont collaboré avec la Microbrasserie le Coureur des Bois afin de réaliser la mise en vente d’un nouveau produit. Le résultat : L’Arc en bière, un brassin spécial aux bonbons multicolores.

C’est dans le cadre de leur cours Entrepreneuriat, projet et affaires personnelles qu’Olivier Lamontagne, Christopher Minier et Joey Thibeault devaient réaliser un projet d’affaires de A à Z. Rapidement, l’idée d’un breuvage alcoolisé est ressortie.

« À la base, le but du cours était seulement de construire le projet d’affaire et de le présenter au professeur. À force d’avoir des rencontres avec l’équipe du Coureur des bois qui a vraiment embarqué avec nous là-dedans, on a décidé de faire la bière pour de vrai et de la mettre en vente. On est allé un peu plus loin que ce que le cours demandait finalement », raconte Christopher.

« Nous avons aimé le projet dès le départ. D’être sollicité pour un projet d’entrepreneuriat par trois jeunes qui sont motivés et qui ont de bonnes idées, c’est très motivant pour nous aussi. On entend parfois des commentaires négatifs sur les jeunes, alors je pense que c’est un bon exemple, il ne faut pas généraliser », mentionne Caroline Mailloux.

Vivre l’entrepreneuriat à fond

Pour Caroline Mailloux, il était important de faire vivre pleinement l’expérience aux étudiants en leur accordant beaucoup de liberté à chaque étape du processus.

« Ils ont vraiment agi à titre de partenaires d’affaires dans ce projet. C’était l’objectif du cours et je tenais vraiment à ce qu’ils s’engagent pour pouvoir vivre l’expérience entrepreneuriale à fond », indique-t-elle.

Entre autres, les étudiants ont participé au choix des houblons, à la création de l’image de la bière et de sa description en plus de gérer la prévente. D’ailleurs, l’intégralité des 200 canettes de ce brassin spécial a été vendue en seulement quelques heures.

« Nous voulions offrir quelque chose de spécial qui allait rejoindre les jeunes. Nous avons regardé les produits offerts par le Coureur des bois et nous nous sommes dit qu’une bière aux bonbons pouvait être un marché intéressant à explorer. C’est un produit qui est très populaire présentement auprès de notre génération », explique Joey.

Fort du succès de l’Arc en bière avec une première quantité très limitée, une deuxième production est prévue au cours des prochaines semaines.

Une collaboration 100% locale

Pour se procurer les bonbons nécessaires à la création de l’Arc en bière, les trois entrepreneurs en herbe se sont tournés vers une autre entreprise d’ici. En effet, c’est le Dépanneur Pierrette de Dolbeau-Mistassini, l’un des plus gros vendeurs de bonbons de la province, qui a fourni cet ingrédient essentiel.

« J’ai trouvé ça super plaisant que trois gars qui étudient en entrepreneuriat aient pensé à moi pour leur projet. Nos rencontres se sont super bien passées et j’ai tout de suite vu qu’ils étaient des jeunes dynamiques. C’était un projet très enivrant », indique Stéphane Houde, propriétaire du Dépanneur Pierrette.

Olivier, Christopher et Joey présenteront le compte rendu de ce projet à leur professeur au cours des prochaines semaines. Les trois étudiants se disent confiants d’obtenir une bonne note pour leur travail.