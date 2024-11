Durant sa longue carrière, Denis Hudon a dû composer avec les nombreux changements technologiques qui ont transformé le travail des journalistes avant même l’arrivée des médias sociaux. À ses débuts, il se souvient qu’il fallait être débrouillard et souvent patient.

« Avant d’avoir les ordinateurs pour le faire, on faisait tout à la mitaine, y compris le montage du journal. Pour écrire, j’avais une dactylo manuelle. Et après, j’en ai eu une électrique. Je n’en reviens pas de comment ça a évolué. »

Ce qui l’a le plus impressionné, c’est l’évolution de la photographie. Avant de passer au numérique, les photos si incontournables pour un journaliste étaient argentiques.

« On allait porter nos bobines dans un studio de développement de photos qui les développait puis nous rappelait le lendemain pour nous dire de venir les choisir. On ne pouvait pas toutes les avoir et on les sélectionnait en faisant un petit trou sur le négatif. Ça prenait un certain temps et puis on allait les chercher. Le développement en 24 heures est ensuite arrivé et on les avait dès le demain. Après ça, le développement des photos était possible en une heure seulement. »

Lorsque la photo numérique s’est généralisée, Denis Hudon souligne que c’était merveilleux.

« On les voyait tout de suite sur notre appareil ou notre téléphone. On avait plus de mauvaises surprises. C’était un grand changement et c’est encore formidable aujourd’hui. »

Plusieurs projets de retraite

Maintenant qu’il est à la retraite, l’ex-journaliste compte passer plus de temps avec sa conjointe, ses trois enfants et autant de petits-enfants qui demeurent au Saguenay.

« C’est à côté pour moi. Je suis chanceux parce qu’ils sont proches et pas à l’extérieur de la région. Je vais les voir plus souvent. »

Amateur de lecture et de musique, il termine en mentionnant qu'il va aussi se faire plaisir.

« Je suis un boulimique de lecture. J’ai toujours deux ou trois livres d’avance à dévorer qui traînent dans la maison. J’aime beaucoup l’histoire et les biographies notamment. J’ai aussi des travaux à faire à ma maison qui attendent depuis longtemps. Je me suis également acheté une guitare l’an passé et je pense recommencer à faire du vélo maintenant que j’ai plus de temps! »

