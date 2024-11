Sara Dufour présidente d’honneur d’Opération Nez rouge Dolbeau-Mistassini

Opération Nez rouge Dolbeau-Mistassini lançait cette semaine la 35e édition de sa campagne de raccompagnement annuelle. Ce n’est nulle autre que la chanteuse Sara Dufour qui agira à titre de présidente d’honneur de cette édition qui se déroulera cette année sous le thème « Une soirée dont vous allez vous rappeler ». Ce service gratuit qui permet de festoyer en toute sécurité sera offert pendant 9 soirs à compter du 30 novembre prochain.

L’artiste qui a remporté son premier Félix la semaine dernière n’a pas hésité lorsqu’on lui a offert d’être la présidente d’honneur de cette 35e édition. L’année dernière, cette initiative a permis de remettre près de 12 000$ à différents organismes du secteur.

« C’est une première pour moi et je trouve ça le fun de participer à une opération aussi importante que celle de ramener les gens en toute sécurité à la maison. Cette initiative peut sauver des vies et permet en plus d’amasser des fonds qui serviront à des organismes jeunesses de notre communauté », peut-on l’entendre dire dans un vidéo filmé pour l’occasion.

Les bénévoles d’Opération Nez rouge offriront le service de raccompagnement chaque vendredi et samedi du mois de décembre.

« Cette année, nous avons décidé de rajouter une soirée. Une partie des dons servira à renouveler les dossards de nos bénévoles qui vont sur la route. Il n’est pas trop tard pour s’impliquer et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. C’est une belle expérience autant pour les raccompagnateurs que pour les personnes qui utilisent ce service », mentionne Bianca Houde, coordonnatrice d’Opération Nez rouge Dolbeau-Mistassini.

Le local d’Opération Nez rouge sera encore une fois situé dans l’ancienne Banque Laurentienne sur le boulevard Wallberg. Toutefois, la coordonnatrice indique que l’organisme devra trouver un nouveau local pour 2025.

Club Optimiste

Le Club Optimiste de Dolbeau-Mistassini sera encore une fois le maître d’œuvre de cette campagne locale.

« Le Club Optimiste contribue depuis 35 ans à Opération Nez rouge et nous sommes heureux d’être présents à nouveau cette année. Nous avons la chance d’avoir plusieurs nouveaux membres qui se sont joints à nous dans les dernières années qui pourront chapeauter et supporter l’équipe de bénévoles », affirme Kathleen Hunter, présidente du Club Optimiste de Dolbeau-Mistassini.