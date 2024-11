La Dolmissoise demeure humble face à son succès

L’auteure-compositrice-interprète native de Dolbeau-Mistassini, Sara Dufour, a eu l’occasion de s’illustrer deux fois plutôt qu’une il y a quelques jours, alors qu’elle a reçu le trophée de la catégorie « Album de l’année – Folk », au 1er Gala de l’ADISQ. Celle qui était aussi en nomination comme artiste féminine de l’année au gala de dimanche demeure humble et dit être reconnaissante face à son succès.

« Pour moi, c’est un petit objet, assez lourd quand même, mais quand tu penses à faire ce métier-là dans la vie, ça devient un but à atteindre. Souvent, on n’est pas nécessairement conscient de tout ce qui se cache derrière et de tout le travail que ça demande. Pour moi, , ce Félix, cet objet-là me remplit énormément de fierté », a mentionné l’artiste.

C’est son album paru en novembre 2023 qui lui a permis de remporter la statuette, opus dans lequel elle ne cache pas sa vulnérabilité.

« Je met tout mon amour et mon cœur dans chacun de mes projets, dont celui-là en particulier, puisqu’il s’agit de mon album le plus personnel. Le fait que ce soit lui qui soit célébré et récompensé, je ne peux pas demander mieux que ça. Un album, ça ne se fait pas tout seul, donc de pouvoir partager tout ça avec mon équipe qui est extraordinaire et qui m’accompagne à chaque jour, c’est super. »

Un rêve réalisé

Sara Dufour sait une chose, et l’a prouvé à plusieurs: ce n’est pas parce que tu viens d’une petite région que tu ne peux pas rêver à une grande carrière.

« C’est pas parce que tu viens d’une petite place que tu es voué à de petites choses. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, si tu fais les bonnes actions pour atteindre ce rêve-là, tu vas sûrement y parvenir. Dans mon cas, je n’ai jamais cessé de croire et de faire ce qui me plaisait », a-t-elle raconté.

Elle a notamment pris encore davantage conscience de sa place dans l’industrie lorsqu’elle s’est retrouvée entre les murs de la Salle Wilfrid-Pelletier, lors du gala de dimanche.

« Elle est immense, avec trois balcons qui sont énormes, et j’étais entouré de tous ces gens qui font la même chose que moi. Je me suis dit : je suis là ! C’est vraiment un puissant sentiment d’accomplissement. »

Sara Dufour a également été nominée dans la catégorie « Album de l’année – Succès populaire », prix qui a finalement été accordé à Alexandra Stréliski pour Néo-Romance.

La suite ?

L’agenda de la principale intéressée demeure assez chargé et ce, jusqu’en septembre 2025.

« Dans deux semaines, avec mon acolyte Dany Placard, je retourne chez moi au Lac-Saint-Jean pour écrire, tâter le terrain, pour voir ce qui va sortir pour la suite. Les 12, 13 et 14 novembre je serai de retour au Saguenay pour le Festif à l’École ! Je vais aller rencontrer des jeunes dans les classes pour leur parler de mon métier et leur chanter quelques chansons, c’est la troisième année que j’y participe. »

Sara Dufour sera de retour sur scène en février prochain avec la deuxième partie de la tournée « On va tu prendre une marche? ».