Le pickleball gagne du terrain à Dolbeau-Mistassini 

La saison bat son plein pour le Club de pickleball de Dolbeau-Mistassini, qui continue de croître en popularité. Avec 85 membres cette année, le club affiche un léger gain par rapport à l’an dernier, et l’enthousiasme demeure palpable.

Les terrains situés dans l’aréna ont nécessité quelques retouches en début de saison au niveau de la peinture principalement, mais rien de majeur.

Les inscriptions, lancées en avril via le site de la Ville, ont connu un départ un peu cahoteux, mais se sont rapidement stabilisées. Presque toutes les plages horaires sont pleines.

« On joue du lundi au jeudi en soirée, et c’est complet. On joue aussi du mardi au vendredi matin, et trois de ces plages sont déjà pleines aussi », souligne Jean-Claude Boivin, responsable du club.

Une dizaine de débutants se sont ajoutés cette année, démontrant un intérêt croissant pour ce sport accessible et convivial.

Le club se distingue aussi par l’ambiance communautaire qui y règne. Des membres plus expérimentés ont même offert bénévolement des formations aux autres joueurs.

« L’esprit de communauté est vraiment présent. C’est plaisant de voir des gens s’impliquer comme ça », se réjouit M. Boivin.

Avec des ligues adaptées à tous les niveaux, du débutant à l’expert, le club mise sur l’inclusivité. Une équipe de 8 à 10 bénévoles, fidèle au poste, veille à la bonne marche des activités.

Si les installations estivales sont jugées adéquates, c’est surtout en hiver que les défis se posent. Les activités se déplacent alors au Juvénat, mais la situation s’améliore peu à peu grâce à l’ouverture de terrains dans certaines écoles locales.

Activités

Le 7 juin dernier, le club a tenu la toute première édition de la Classique de pickleball de Dolbeau-Mistassini. Initiée par un jeune membre dynamique, la compétition a attiré 122 joueurs, y compris des participants venus de Québec. Le tournoi s’est déroulé de 8 h à 23 h, preuve de son succès retentissant.

« L’organisateur ne s’attendait pas à un tel engouement. S’il y a une deuxième édition, elle se tiendra probablement sur deux jours », explique M. Boivin.

D’ici la fin de la saison, un seul autre tournoi est prévu, soit le traditionnel tournoi de fermeture, toujours très attendu. Pour les curieux, il est possible d’assister aux matchs en tant que spectateur. L’entrée est gratuite, une belle occasion de découvrir ce sport en pleine expansion dans la région.