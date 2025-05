Sylvain Paquette veut propulser le Club de golf de Dolbeau-Mistassini vers de nouveaux sommets 

Un nouveau chapitre s’ouvre au Club de golf de Dolbeau-Mistassini. Sylvain Paquette prend officiellement les rênes de l’organisation en tant que nouveau directeur général. Fort d’une vision ambitieuse et d’une volonté de faire passer l’établissement à un niveau supérieur, M. Paquette amorce son mandat avec l’appui du conseil d’administration, qui se montre fier de leur acquisition.

Le nouveau DG du club, originaire de l’Abitibi mais établi dans la région depuis 3 ans maintenant, est un golfeur émérite depuis près de 45 ans.

Professionnellement, Sylvain Paquette est un entrepreneur qui a été propriétaire de boutiques de sports et de plein air. Il a également été directeur des approvisionnements dans plusieurs entreprises internationales.

« J’ai toujours été impliqué dans le milieu sportif également. J’étais un grand sportif, j’ai entrainer des équipes de niveau secondaire et collégiale, j’ai même lancé le programme de basketball au Collège Nouvelle-Frontière, à Gatineau », souligne le nouveau DG du club de golf.

Selon lui, ses expériences l’aideront comme gestionnaire du club de golf, que ce soit dans la gestion de personnel, la négociation et l’achat d’équipement, dans le recrutement, l’esprit d’équipe et plus encore.

Vision

Sylvain Paquette arrive donc avec des idées claires pour propulser le club vers de nouveaux sommets.

« Je crois beaucoup en l’implication des membres dans leur club de golf, à l’esprit d’appartenance. Et tout ça, ça se gagne. »

Pour lui, le succès passe par l’établissement d’une vision forte et de valeurs communes qui guideront les actions de l’organisation.

« On doit avoir une philosophie claire, et on va travailler ensemble là-dessus pour développer ça. »

Fort de ses trois années comme membre actif du Club de golf de Dolbeau-Mistassini, M. Paquette a pu observer de près les forces et les opportunités d’amélioration de l’endroit. Il souligne notamment l’emplacement exceptionnel du terrain, directement en milieu urbain, un atout qu’il souhaite maximiser.

« On est en ville, les gens n’ont pas besoin de faire un gros déplacement pour venir jouer. C’est rare, et il faut en profiter pleinement. »

Dans sa vision d’avenir, le développement de la clientèle junior occupe également une place de choix.

« La survie d’un club, peu importe l’endroit, passe par ses jeunes. Ici, avec notre localisation en ville, on a une belle occasion d'attirer de nouveaux jeunes golfeurs. »

Le nouveau DG voit aussi un grand potentiel dans les infrastructures existantes, notamment le pavillon principal, qui abrite un restaurant et un bar. Il souhaite maximiser l’utilisation de ces espaces pour diversifier les sources de revenus.

« Le club est un organisme à but non lucratif. Chaque dollar de bénéfice est réinvesti dans l'amélioration des installations et des services. Si on veut se développer, on doit trouver des moyens d'augmenter nos revenus, ce qui permettra d’enrichir l’expérience client et d'attirer plus de membres. »