La participation est maintenant officielle pour Suzanne et Daniella 

Après une tentative qui n’avait pas fonctionné l’an dernier, les amies originaires respectivement de Ste-Jeanne-d’Arc et de Péribonka, Suzanne Deschênes et Daniella Côté, participeront officiellement au rallye Trophée Roses des Sables l’automne prochain. La campagne de financement, qui bat présentement son plein, va assez bien pour que les deux femmes puissent officialiser leur inscription.

Sur les 25 000 $ nécessaires pour l’inscription, il ne manque que 10 000 $ à Suzanne et Daniella pour atteindre l’objectif.

« Ça va bien ! Peu importe comment ça se passe, cette année, on est certaine de partir. On a encore plusieurs activités de financement de prévues, on a encore des commanditaires potentiels que nous ciblons, donc on est optimistes », mentionne d’entrée de jeu Daniella Côté.

Les deux complices tiendront une soirée de quilles à Saint-Félicien le 4 avril pour ramasser quelques sous. Le 10 mai, elles tiendront une sorte de vente de garage à Ste-Jeanne d’Arc où les gens et les artisans pourront y vendent leurs objets ou leurs créations.

« L’an passé, cette vente de garage avait été un gros succès. Donc on revient avec une formule similaire, mais améliorer cette année. Plus tard ce printemps ou cet été, on aura aussi des objets à l’effigie de notre équipe, 553-Équipe des libellules, à vendre. »

Préparation en cours

Suzanne et Daniella sont depuis plusieurs mois en constante communication quotidienne afin d’organiser toutes leurs méthodes de financement, mais également pour se préparer elles-mêmes à vivre l’aventure du Trophée Roses des Sables.

Quelques fois par mois, elles participent à des rencontres via Zoom avec d’autres équipes. La coordonnatrice lors de ces rencontres est présente pour donner des conseils sur l’aventure dans son ensemble. C’est également l’occasion pour les équipes de poser des questions.

« Nous avons aussi une formation qui s’en vient en mai à Québec, où nous irons apprendre tout l’aspect navigation, comme apprendre à se servir d’une boussole, et se retrouver avec notre livre de trajets. »

Suzanne et Daniella ont également l’intention tout juste avant leur départ à l’automne d’aller rencontrer d’anciennes participantes du rallye qui habitent ici dans la région.

« On va aller écouter leur histoire, demander des conseils et tout. On attend plus de les rencontrer à la dernière minute pour que tout reste frais dans notre mémoire. »

Si l’automne semble encore loin, les semaines avancent rapidement pour le duo, chez qui l’excitation ne fait que grimper.

« On sent que ça devient de plus en plus concret ! On est vraiment fébrile et on a hâte d’y être. »

Trophée Roses des Sables

Le Trophée Roses des Sables est une compétition annuelle exclusivement réservée aux femmes, qui se déroule dans le désert marocain. Ce rallye-raid est un défi d'orientation où les participantes utilisent un roadbook et une boussole pour naviguer, sans notion de vitesse. Les étapes se terminent par des bivouacs organisés, où les participantes dorment sous des tentes aménagées par les Berbères et dégustent la cuisine locale.

Ce rallye met en avant trois valeurs principales : action, partage et solidarité. Il soutient plusieurs causes, notamment la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et l'accès à l'éducation pour les enfants dans les régions traversées. Une aventure sportive qui attire environ 250 participantes chaque année.