L’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest voit le jour 

Le développement du baseball fait un autre gros pas vers l’avant dans le haut du Lac. Dolbeau-Mistassini, qui comptait depuis maintenant deux ans sur sa propre association de baseball mineur, prend de l’expansion. Les municipalités de Saint-Félicien, Roberval et Normandin rejoignent la ligue, qui change de nom pour devenir l’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest.

Le président de l’Association, Jimmy Laliberté, s’implique depuis déjà plusieurs années à Dolbeau-Mistassini pour faire lever le sport de balle auprès des jeunes. L’an dernier, après des matchs amicaux disputés contre les équipes de Saint-Félicien, Roberval, Normandin et Albanel, les joueurs et leurs parents ont manifesté leur appréciation pour ces parties.

« Ça avait été une belle expérience, les jeunes avaient aimé ça. Donc cette année, on a tâté le terrain avec les différentes municipalités du coin pour offrir une structure de baseball un peu plus développée pour ces jeunes-là. Et la réponse a été positive. Tout le monde souhaite avoir une structure dans laquelle leurs joueurs puissent se développer et s’épanouir », commente Jimmy Laliberté.

Seul Albanel n’a pas embarqué pour cette année dans le projet en raison du niveau de leur structure actuelle, selon M. Laliberté. Mais ce n’est que partie remise selon lui. Le président de l’Association n’écarte pas d’approcher Chambord également prochainement.

Ajustements

Plusieurs détails demeurent encore à confirmer pour cette première année de l’Association de baseball mineur Lac-Saint-Jean-Ouest.

Par exemple, on ne sait pas encore comment fonctionnera l’horaire des matchs.

« On a fait un recensement des plages horaires des terrains dans les différentes municipalités. Les terrains sont très en demande, donc on devra trouver une façon de s’ajuster. Pour cette année, on n’imposera pas les soirs où les équipes devront être en action pour des entrainements, par exemple. On va vraiment s’ajuster au fur et à mesure. »

Équipes

Si toutes les municipalités jouent au sein de la même association, chaque ville aura sa propre identité. Ses équipes, ses couleurs, ses joueurs locaux.

« Chaque ville aura à faire la gestion de ses équipes. Ce que ça va changer, cependant, c’est que nous serons tous assis à la même table, et nous pourrons faire la gestion ensemble de la ligue, structurer nos saisons, nos inscriptions, etc. »

Au total, il est attendu qu’environ 125 et 150 joueurs feront partie de l’Association cet été.