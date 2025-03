Une fin de semaine de festivités pour souligner le 50e anniversaire 

Les festivités entourant le 50e anniversaire de l’Association des sportifs d’Albanel approchent à grands pas. Du 14 au 16 mars, plusieurs activités se tiendront sur le site du club afin de souligner le demi-siècle d’existence de celui-ci.

Le tout débutera le 14 mars en soirée, avec une randonnée claire de lune, suivi de l’après-ski de l’Association.

« C’est une soirée ouverte à tous. Et cette randonnée claire de lune ne pouvait pas mieux tomber, puisque ce sera une pleine lune ce soir-là ! », commente la présidente de l’Association des sportifs d’Albanel, Isabelle Maltais.

Le samedi matin aura lieu la randonnée Daniel-Bluteau, qui est la finale du circuit de compétition régional de ski de fond. Les adultes débuteront en premier avec le départ à 10h pour le circuit de 10 et celui de 15km, alors que le départ jeunesse se fera à 10h30 pour les distances de 0,5km, de 1km et de 3km. La remise des prix se fera aux alentours de midi.

« Le samedi soir, nous aurons le souper fesse de bœuf des fondateurs, où nous aurons la chance de recevoir quelques-uns des fondateurs de l’Association. Ce sera l’occasion de leur rendre un bel hommage. »

Et pour conclure la fin de semaine, le dimanche matin dès 10h auront lieu les olympiades jackrabbit. En après-midi s’ouvrira la kermesse d’hiver, avec des jeux d’adresse et plusieurs autres jeux et activités. Une partie de sucre ouverte à tous aura également lieu.

Grosse saison

Il n’y a pas à dire, l’Association des sportifs d’Albanel est gâtée cet hiver pour son 50e anniversaire. Avec l’abondance de neige qui est tombée jusqu’à maintenant cette saison, les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité de sentier de haute qualité.

« Déjà en février, nous avons dépassé les chiffres concernant les passages que nous avons normalement en mars. On a eu plusieurs journées où nous avons eu tout près de 100 passages quotidiens, on voit ça rarement, surtout en février ! »

Mais toute cette neige donne bien du fil à retordre aux bénévoles de l’Association. Plusieurs d’entre eux mettent de nombreuses heures de travail afin de permettre au club de demeurer ouvert et d’avoir des sentiers de qualité après les grosses chutes de neige rapide.

« Toute cette neige c’est bien, mais ça demande beaucoup de travail pour tracer les sentiers ensuite. On est chanceux, on peut compter ici sur une armée de bénévoles. Sans eux, je ne sais pas on ferait comment pour s’en sortir. Grâce à eux, on a de super beaux sentiers cet hiver. »