Une population âgée tournée vers le sport 

La FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque à l’échelle provinciale. L’organisme compte sur l’un des bassins de membres les plus actifs sportivement au Québec, avec un ratio de 25 % de membres qui participent chaque semaine aux activités sportives qui leur sont proposées.

Il s’agit d’une statistique qui se maintient depuis de nombreuses années, selon le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre.

« Nous sommes vraiment fiers de voir nos membres si actifs. Et ce qu’il faut penser aussi, c’est que nous calculons seulement ces statistiques à partir des activités que nous proposons. Plusieurs membres font également d’autres activités sportives à l’extérieur de celles que nous organisons », mentionne-t-il.

Il faut dire que l’organisme a toujours été avant-gardiste en matière d’activité physique dans la région. Avant d’inciter les gens à bouger, la FADOQ régionale a travaillé d’arrache-pied afin de démontrer les bienfaits de l’activité physique.

« On ne commence pas à construire une maison par le toit, on doit commencer en préparant le terrain et en faisant les fondations. C’est comme ça qu’on a réussi à développer une population active. L’éducation est très importante, et en montrant à nos membres qu’en étant actif, ils ont plus de chances de rester automnes plus longtemps, ça leur donne un bon incitatif. »

Changement de mentalité

Dans les dernières années, la façon de pratiquer le sport a également changé auprès des personnes de 50 ans et plus.

Si avant, les activités comme les quilles, ou la pétanque étaient très populaires, aujourd’hui, ce sont les activités qui demandent un plus grand effort cardio-vasculaire qui ont la cote.

« On peut penser au pickleball, par exemple, qui demande beaucoup plus d’efforts physiques. Il y a aussi le vélo qui est en grande progression, notamment avec l’arrivée des vélos à assistance électrique. »

De plus, la mentalité quant à l’approche des sports a changé. Aujourd’hui, la pratique d’activités s’est plus individualisée selon Patrice St-Pierre.

« Aujourd’hui, les gens ont plus tendance à consommer les activités à la pièce. Par exemple, ils ne s’abonnent pas nécessairement à une station de ski, mais ils voyagent dans plusieurs stations partout au Québec. »

Jeux de la FADOQ

Par ailleurs, les Jeux régionaux de la FADOQ seront de retour au Centre multisports d’Alma du 11 au 13 avril prochain.

Autour de 800 compétiteurs sont attendus pour l’occasion dans 13 disciplines différentes.