Un test important pour Construction de l'Avenir

L’équipe de hockey séniore Construction de l’Avenir de Dolbeau-Mistassini reçoit Les Chalets Flamand de Métabetchouan ce soir au complexe sportif Desjardins. Pour l’entraineur-chef Sylvain Bonneau, cet affrontement contre la première équipe du classement représente un test important pour sa troupe à l’aube des séries éliminatoires.

Avec 9 points qui séparent les deux équipes de la première place du classement, Les Chalets Flamand s’imposent cette année comme une force dans la Ligue Senior du Lac au Fleuve.

« Nous avons eu des moments plus difficiles durant l’année, mais ça s’est bien replacé. Maintenant, on veut voir où nous en sommes par rapport à cette équipe. C’est toujours bon d’avoir un défi comme ça à quelques semaines des séries », lance Sylvain Bonneau.

L’entraineur-chef ne tarit d’ailleurs pas d’éloges envers ses opposants de ce soir.

« Métabetchouan a vraiment une bonne équipe cette année. Ils ont fait un bon travail considérant le territoire que l’équipe couvre. C’est un club complet qui est rapide et physique, un peu à l’image de notre formation dans les dernières années », raconte-t-il.

Selon Sylvain Bonneau, les spectateurs peuvent s’attendre à un match intense ce soir.

« Ce sera un match avec beaucoup d’intensité. Même si on les connait bien, il n’y a pas d’amitié sur la glace. Le but est de leur montrer que nous sommes une équipe dangereuse pour les séries et que nous n’abandonnerons pas », ajoute l’entraineur.

Construction de l’Avenir affrontera de nouveau l’équipe de Métabetchouan samedi prochain, cette fois en tant que visiteur.

Retour de joueurs clés

Après trois championnats consécutifs, l’équipe de Dolbeau-Mistassini demeure compétitive cette saison, malgré un départ plus difficile. Le retour au bercail de certains joueurs clés de la formation contribue au récent succès de l’équipe selon l’entraineur.

« On partage beaucoup de joueurs avec le AAA et la Nord-Américaine. Avec le retour de certains joueurs comme Simon Tremblay, Maxim Dufour et Maxime Mathieu, notre formation commence à se stabiliser. »

Sylvain Bonneau a confiance que sa formation à ce qu’il faut pour aller loin en séries éliminatoires.

« Notre identité a un peu changé au fil de la saison, mais nous avons encore un très bon club et personne n’aime jouer contre nous. On veut se placer dans une chaise confortable pour les séries. On connait la game et on sait ce qu’on a à faire », conclut l’entraineur.