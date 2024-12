La 50e saison est officiellement lancée !  

La saison hivernale est officiellement lancée pour l’Association des sportifs d’Albanel. Une saison qui sera marquée par le 50e anniversaire de l’Association, qui sera souligné en mars prochain.

Pour l’occasion, de nombreuses activités seront regroupées durant la fin de semaine du 14 au 16 mars, en même temps que la Randonnée Daniel-Bluteau, qui sera la dernière compétition de ski de fond de la saison.

« Nous sommes encore en train de ficeler les activités, mais les gens peuvent s’attendre à une grosse fin de semaine de festivités », commente la vice-présidente de l’Association, Isabelle Maltais.

Également, à l’occasion du 50e anniversaire, l’Association s’est dotée d’un tout nouveau logo. Celui-ci inclut désormais tous les sports qui peuvent être pratiqués dans les sentiers de l’Association, soit le fat bike, la raquette et le ski de fond. Auparavant, seul le ski de fond était représenté sur le logo.

Par ailleurs, le lancement de cette saison hivernale se fait en deux temps en raison des conditions météorologiques. Les sentiers de l’Association ont tout d’abord ouvert leurs portes durant la fin de semaine du 14-15 décembre. Le centre a par la suite dû être fermé durant la semaine en raison de la pluie. Une réouverture était prévue pour le 21 décembre.

Enthousiasme

Les grandes accumulations de neige que nous avons connues dans les deux premières semaines de décembre ont grandement aidé à mousser l’enthousiasme face au lancement de la nouvelle saison hivernale.

« On a vraiment senti un engouement lorsqu’il s’est mis à neiger beaucoup. La vente de passeports saisonniers s’est super bien passée, on sent que le ski de fond et le fat bike ont le vent dans les voiles depuis quelques années. On connait régulièrement des augmentations dans notre membership. »

L’Association travaille assez fort pour attirer de nouveaux adeptes, notamment grâce à sa flotte de skis de fond en location. Une partie de cette flotte a d’ailleurs été renouvelée.

Jackrabbit

Pour ce qui est du volet Jackrabbit, qui sert d’initiation au ski de fond chez les jeunes, le programme connait un fort succès cette année.

À la mi-décembre, avant même le début de la saison, les groupes étaient pratiquement déjà complets.

Isabelle Maltais croit que le programme frôlera les 30 jeunes inscrits cet hiver.