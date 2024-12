Le Robervalois Tristan Fortin vise la  Ligue canadienne 

Le footballeur Tristan Fortin entre dans la dernière ligne droite avant le repêchage de la Ligue canadienne de Football (LCF), qui aura lieu au printemps prochain. L’athlète originaire de Roberval fait tout en son pouvoir afin de se préparer physiquement et mentalement à passer à la prochaine étape de sa carrière.

Au courant des prochaines semaines, possiblement d’ici la fin décembre, il devrait recevoir une invitation pour participer à l’un des deux Combines de la LCF en prévision de ce prochain repêchage.

Le Combine est une séance d’évaluation des capacités physiques des meilleurs espoirs éligibles au prochain repêchage.

« Je suis vraiment fier d’être rendu-là. Je me sens privilégié, un petit gars du Lac qui a une chance d’être repêché dans la LCF ! Quand j’ai commencé à jouer au football, je ne pense pas que personne n’aurait misé sur moi pour se rendre aussi loin. Je n’avais pas le physique, je n’avais aucune connaissance du jeu, mais j’ai mis beaucoup d’efforts pour arriver où j’en suis », raconte Tristan Fortin.

Sa saison de football étant maintenant terminée, les prochains mois de sa vie tourneront maintenant autour de la préparation physique.

« Ma vie tourne vraiment autour de l’entrainement pour que je puisse arriver à me démarquer au Combine. Je veux développer le plus possible mes compétences physiques et techniques. »

Le porte-couleur des Gee-Gee’s de l’Université d’Ottawa ne compte pas s’arrêter seulement à l’entrainement afin de se démarquer des autres joueurs. Une fois qu’il aura terminé son diplôme universitaire en décembre, il s’investira entièrement aussi dans l’étude du football.

« Je veux tout apprendre. Je veux connaitre toutes les positions, leurs particularités. Je veux élever mes connaissances du jeu. »

Pour le moment, il est encore tôt pour connaitre les chances de Tristan d’être repêché, ou encore de savoir à quel rang il pourrait être sélectionné.

« J’ai parlé avec mon agent et mon coach, on ne sait pas encore à quoi s’attendre non plus, mais on a entendu dire que quelques équipes m’ont regardé et elles pourraient avoir un intérêt. On parlerait de moi, donc j’ai des chances d’être repêché. Mais d’ici là, je dois juste continuer de travailler et ne rien lâcher. »

Équipe étoile

Par ailleurs, pour conclure sa saison 2024, Tristan Fortin a été sélectionné sur l’équipe étoile offensive de la saison dans la ligue universitaire de l’Ontario. Cette équipe regroupe les meilleurs joueurs de la ligue durant la dernière campagne.

Il s’agit de la deuxième fois en trois saisons dont il en fait partie. Il y a deux ans, il avait été sélectionné sur l’équipe pour la position de joueur de garde. Cette année, il a été choisi à la position tackle, après avoir changé de position l’an dernier.

« C’est un accomplissement de mes efforts. J’ai vraiment travaillé fort pour m’adapter à ma nouvelle position. Je n’en connais pas beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés sur cette équipe deux fois pour deux positions différentes ! »

De plus, Tristan a été nommé joueur offensif de l’année des Gee-Gee’s cette saison.