L’Union de Dolbeau-Mistassini confronté à des enjeux nuisant au développement 

Le club de soccer l’Union de Dolbeau-Mistassini fait face à des enjeux d’infrastructures, ce qui nuit au développement de ce sport dans le secteur.

C’est ce qu’avance le président du club, Patrick Tropeano, qui indique que l’Union doit limiter ses inscriptions en raison du manque de disponibilité de plateaux.

« Pour cet hiver, par exemple, nous avons atteint le cap des 90 joueurs. C’est plus que l’an dernier et nous en sommes contents, mais on a atteint notre capacité maximale. Actuellement, nous avons accès à un gymnase trois soirs par semaine pour nos entrainements. Mais pour accueillir plus de jeunes, on aurait besoin de plus d’heures de gymnase… À cause de cette limite, nous avons dû refuser quelques inscriptions cette année », mentionne Patrick Tropeano.

Le club s’entraine cette année à l’école Le Tournant, dans le secteur de Mistassini. Le président souligne que des discussions ont eu lieu afin d’avoir des heures de plateau à la Polyvalente Jean-Dolbeau, mais en raison des programmes multisports de l’école, les disponibilités des gymnases sont connues trop tard pour le club de soccer.

« La Polyvalente a beaucoup d’équipes sportives qui utilisent déjà les gymnases. Quand on s’est informés, on s’est fait dire que les horaires seraient connus seulement à la fin septembre. C’est trop tard pour nous, puisqu’on doit commencer notre saison justement à ce moment. »

L’autre option pour l’Union serait de tenir des entrainements au complexe immobilier Saint-Jean. Le club a déjà tenu des entrainements à cet endroit par le passé, mais en raison des coûts de location qui sont élevés, le club a dû se trouver un autre endroit.

Sécurité

Si en hiver, le club doit gérer un manque d’heures de plateau, l’été, il est confronté à un problème concernant la qualité du terrain extérieur.

« Le terrain derrière la Polyvalente Jean-Dolbeau manque d’entretien durant l’été. Plus la saison avance, plus le terrain se détériore. Il y a des trous qui se forment sur le terrain, c’est dangereux pour les joueurs. En plus, on n’a pas d’éclairage en soirée… »

Patrick Tropeano indique que le club est en discussion avec le Centre de services scolaires (CSS) à ce sujet, de même qu’avec la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Cependant, les deux instances se renvoient la balle à savoir qui devrait s’occuper de l’entretien du terrain.

« On se retrouve entre deux chaises. Le CSS nous dit ne pas avoir assez d’argent pour faire l’entretien, et qu’en plus, ils ne savent pas pourquoi ils investiraient de l’argent là-dedans alors que l’école ne se sert pas du terrain l’été. Et à la Ville, on voudrait nous aider, mais ils n’ont pas le pouvoir de le faire. »

Un seul terrain de soccer est éclairé en soirée, mais celui-ci n’est pas conforme pour jouer des matchs à 11 contre 11.

Patrick Tropeano se montre convaincu que si ces différentes problématiques pouvaient se régler, le soccer gagnerait en popularité à Dolbeau-Mistassini.