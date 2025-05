CPE-BC Croque la Vie recherche un(e) responsable de service de garde

Appel de candidatures

Le bureau coordonnateur recherche des personnes pour offrir un service de garde dans la communauté (projet-pilote approuvé par le Ministère de la Famille) au centre civique de Dolbeau. Ce service de garde de style milieu familial sera offert dans un local fourni par un partenaire à des coûts très très avantageux.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ :

• s’engager à compléter la formation requise de 45 heures (disponible en ligne)

• avoir suivi une formation RCR adaptée à l’enfance de 8 heures (disponible en ligne)

• s’engager à suivre une formation de 3.5 heures du MAPAQ (disponible en ligne)

• réussir le processus de sélection du bureau coordonnateur.



CONDITIONS DE TRAVAIL :

• du lundi au vendredi de jour ;

• statut de travailleur autonome ;

• revenus annuels entre 60 000 $ et 72 000 $ pour 6 enfants (peut varier en fonction du nombre et de l’âge des enfants ;

• un incitatif financier de 3500 $ du Ministère de la Famille est disponible sous certaines conditions.

LE BUREAU COORDONNATEUR OFFRE :

• du soutien au niveau de la réglementation, de la sécurité et de l’administration ;

• de la formation continue (à faible coût) ;

• du support dans l’application du programme pédagogique et du programme d’activités ;

• un programme d’accompagnement dans l’implantation du projet-pilote.

Si vous avez des questions ou êtes intéressées à devenir responsable de service de garde éducatif reconnu pour ce projet-pilote, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature ou communiquer avec nous :

• par adresse postale : BC Croque la Vie, 1153, avenue des Écoles, Normandin, (Québec) G8M 3Z5

• par courriel : jlalancette@cpecroquelavie.ca

• par téléphone : 418 274‑2762 poste 221

N.B. Aucune candidature ne sera acceptée via les réseaux sociaux (Indeed, Jobboom, etc)