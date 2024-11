Appel de candidatures

Dans le cadre d’un projet-pilote approuvé par le Ministère de la Famille, nous cherchons des candidat(e)s pour proposer des services de garde en milieu familial dans un local à St-Eugène à des coûts avantageux.

Nous recherchons également des personnes souhaitant ouvrir ou régulariser leur service de garde en milieu familial dans toutes les municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

Engagement à compléter la formation obligatoire de 45 heures (en ligne)

Formation RCR adaptée à l’enfance de 8 heures (en ligne)

Engagement à suivre une formation MAPAQ de 3 heures (en ligne)

Réussite du processus de sélection du bureau coordonnateur

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Horaires : du lundi au vendredi, de jour

Statut : Travailleur autonome

Revenus annuels : entre 60 000 $ et 72 000 $ ( pour 6 enfants - Peut varier en fonction du nombre et de l’âge des enfants)

Incitatif financier : 3 500 $ (sous conditions du Ministère de la Famille)

NOS AVANTAGES :

Accompagnement réglementaire en sécurité et administration

Formations continues à faible coût

Support pédagogique pour l'application des programmes d'activités

Programme de soutien pour la mise en place du projet-pilote

Prêt(e) à contribuer à un projet enrichissant?

POUR POSTULER :

sboily@cpecroquelavie.ca

418-274-2762 , poste 231

BC Croque la Vie, 1153 ave des écoles, Normandin, Qc G8M 3Z5

Note : Les candidatures via les réseaux sociaux (Indeed, Jobboom, etc.) ne seront pas acceptées.