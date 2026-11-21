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Soirée Distinction 2026 - Lauréat du Prix Le Bâtisseur

Entreprise œuvrant dans le domaine de la construction ou du développement d’infrastructures, qui se distingue par la qualité de ses réalisations, sa gestion responsable des projets et son impact positif sur le développement du territoire.

Cette catégorie vise à reconnaître les organisations qui contribuent activement à bâtir un milieu durable, sécuritaire et prospère grâce à des pratiques innovantes, rigoureuses et axées sur le développement.

Félicitations à Construction de l'Avenir !

Depuis 30 ans, Construction de l'Avenir participe à bâtir notre région avec passion, rigueur et vision.

Grâce à l'expertise de son équipe en pompe à béton, en finition de béton et en coffrage isolé, l'entreprise réalise des projets qui contribuent concrètement au développement de nos infrastructures et de notre milieu.

Soucieuse de la sécurité, de la qualité et de l'amélioration continue, elle relève avec audace les défis d'un secteur en constante évolution.

En créant des emplois de qualité, en collaborant avec des partenaires locaux et en soutenant de nombreuses causes communautaires, Construction de l'Avenir laisse une empreinte durable qui contribue chaque jour à la vitalité et à la prospérité de notre région.

110, rue Niquet, Dolbeau-Mistassini • 418 276-2969

constructiondelavenir.com