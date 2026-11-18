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Soirée Distinction 2026 | Lauréat du Prix Employeur de choix

Entreprise qui, par ses comportements ou ses actions concrètes, est soucieuse d'attirer de la main-d'œuvre et de fidéliser ses employés.

La catégorie «Employeur de choix» vise à récompenser les entreprises qui optimisent les compétences de leurs ressources humaines, préparent la relève, offrent un milieu de travail attractif, favorisent la conciliation travail et vie personnelle et optent pour la mise en œuvre de pratiques innovantes.

Félicitations au Centre dentaire Chabot !

Le Centre dentaire Chabot offre des soins dentaires et services de haute qualité à la population.

Il se démarque aussi par l’attention qu’il porte à son équipe.

Dès leur arrivée, les employés sont accompagnés grâce à un processus d’accueil structuré et à des outils pensés pour favoriser leur réussite.

Soucieux du bien-être de chacun, le Centre mise sur l’écoute, la consultation et l’amélioration continue, notamment par l’entremise d’un service de ressources humaines dédié.

Des activités favorisant la conciliation travail-famille, le soutien à la relève et un environnement où les idées sont valorisées contribuent à faire du Centre dentaire Chabot un milieu de travail humain et mobilisateur.

1390, boulevard Wallberg, suite 204, Dolbeau-Mistassini • 418 276-6121

centredentairechabot.ca