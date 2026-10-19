Extra

 Temps de lecture : 1 min 6 s

Le 100% électrique débarque chez Maison Mitsubishi

Le 19 octobre 2026 - Modifié à 14 h 57 min
Par Maison Mitsubishi

Contenu commandité

Maison Mitsubishi de Roberval accueillera, dès la fin octobre, le nouvel Eclipse Sportback 2027, premier véhicule 100 % électrique de Mitsubishi au Canada. Un modèle qui répond à une demande bien présente sur le marché.

« C'est un véhicule compact de cinq passagers, offert en deux versions, dont une avec un pack technologique qui ajoute plusieurs fonctionnalités haut de gamme », explique Carl Otis, vendeur chez Maison Mitsubishi.

Avec ses 214 chevaux, son couple électrique instantané de 354 Nm et son autonomie pouvant atteindre 454 kilomètres dans des conditions optimales, le nouveau modèle a de quoi séduire. Il propose également quatre modes de conduite, dont un entièrement personnalisable, permettant d'adapter l'expérience au conducteur et à son itinéraire. De nouvelles couleurs viennent compléter l'offre.

« Les clients peuvent déjà réserver leur véhicule. Nous aurons également deux modèles en concession pour les essais routiers », précise Carl.

Le nouveau venu bénéficie aussi des mêmes garanties qui ont contribué à l'excellente réputation de Mitsubishi et de 5 ans d’assistance routière.

Plus de 20 ans de proximité

Première concession Mitsubishi au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Maison Mitsubishi fait partie du paysage robervalois depuis plus de 20 ans.

« Notre approche est conviviale et notre équipe est chaleureuse. Nous sommes là pour accompagner les clients dans l'achat de leur prochain véhicule, mais aussi pour les aider à envisager une éventuelle transition vers l'électrique », souligne Carl.

Cette expérience se retrouve également à l'atelier, où deux mécaniciens comptent plus de dix années d'expérience, auxquels s'ajoute une nouvelle recrue.

Une équipe d'expérience, une approche personnalisée et maintenant une toute nouvelle possibilité électrique à découvrir!

Maison Mitsubishi
418-275-1555
62 boulevard de l'anse, Roberval

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Extra

Réparer ou acheter un nouveau électroménager ? Bien évaluer les coûts
Publié le 01 octobre 2026

Réparer ou acheter un nouveau électroménager ? Bien évaluer les coûts

Lorsqu’un réfrigérateur, une laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle ou une cuisinière tombe en panne, une question revient rapidement, vaut-il mieux le faire réparer ou le remplacer ? Avant de prendre une décision, il est donc préférable de comparer les dépenses à court et à long terme. La réparation d’appareils électroménagers ...

LIRE LA SUITE

Extra

Examen de la peau : pourquoi le faire chaque année?
Publié le 01 octobre 2026

Examen de la peau : pourquoi le faire chaque année?

La peau est le plus grand organe du corps humain et joue un rôle essentiel dans la protection contre les agressions extérieures. Pourtant, elle est souvent négligée jusqu'à l'apparition d'un problème visible ou d'un symptôme inquiétant. Une consultation annuelle avec un dermatologue offre l'occasion de recevoir des conseils personnalisés ...

LIRE LA SUITE

Extra

Agence ou gestion interne Google Ads : quel modèle choisir pour sa PME?
Publié le 29 septembre 2026

Agence ou gestion interne Google Ads : quel modèle choisir pour sa PME?

Toute PME qui investit en publicité numérique arrive au même carrefour : confier ses campagnes Google Ads à une agence ou les piloter avec ses ressources internes. Les 2 modèles donnent des résultats, mais pas dans les mêmes conditions de budget, de temps et d'expertise. Ce guide compare les coûts réels, les compétences exigées et les ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES