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Projet d'habitation de 8 logements 1020-1022, rue des Pins

Assemblée de consultation publique

Le 25 juin 2026 — Modifié à 11 h 45 min le 19 juin 2026
Par Ville de Dolbeau-Mistassini

Avis public

Assemblée de consultation publique

Projet d'habitation de 8 logements
1020-1022, rue des Pins

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

  1. Lors de la séance tenue le 22 juin 2026, le conseil municipal a adopté un projet de résolution autorisant un projet d’habitation de 8 logements en vertu du deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (Projet de loi no 31).
     
  2. Ce projet de résolution vise à autoriser :
    -    l’agrandissement d’un bâtiment existant de 2 étages comprenant 2 logements, par l’ajout d’une nouvelle section de 3 étages comprenant 6 logements, portant le nombre total de logements à 8. 
     
  3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 à 16 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini situé au 1100, boulevard Wallberg.
     
  4. Lors de cette assemblée, la directrice de l’urbanisme de la Ville expliquera le projet d’habitation de 8 logements. Le maire ou son suppléant entendra, avec elle, les personnes et organismes qui souhaitent s’exprimer sur ledit projet.
     
  5. Le projet de résolution peut être consulté au Service de l’urbanisme à l’hôtel de ville (1100, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini), du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h, ainsi que sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/ma-ville/vie-democratique/avis-publics/
     
  6. Ce projet de résolution n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
     
  7. Tout commentaire ou toute question concernant ce projet d’habitation peut être transmis au Service de l’urbanisme.

Donné à Dolbeau-Mistassini,
le 23 juin 2026.

Me Marie-Claude Boily, greffière
 

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