Avis public
Assemblée de consultation publique
Projet d'habitation de 8 logements
1020-1022, rue des Pins
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
- Lors de la séance tenue le 22 juin 2026, le conseil municipal a adopté un projet de résolution autorisant un projet d’habitation de 8 logements en vertu du deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 93 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (Projet de loi no 31).
- Ce projet de résolution vise à autoriser :
- l’agrandissement d’un bâtiment existant de 2 étages comprenant 2 logements, par l’ajout d’une nouvelle section de 3 étages comprenant 6 logements, portant le nombre total de logements à 8.
- Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 à 16 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini situé au 1100, boulevard Wallberg.
- Lors de cette assemblée, la directrice de l’urbanisme de la Ville expliquera le projet d’habitation de 8 logements. Le maire ou son suppléant entendra, avec elle, les personnes et organismes qui souhaitent s’exprimer sur ledit projet.
- Le projet de résolution peut être consulté au Service de l’urbanisme à l’hôtel de ville (1100, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini), du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h, ainsi que sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/ma-ville/vie-democratique/avis-publics/
- Ce projet de résolution n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
- Tout commentaire ou toute question concernant ce projet d’habitation peut être transmis au Service de l’urbanisme.
Donné à Dolbeau-Mistassini,
le 23 juin 2026.
Me Marie-Claude Boily, greffière