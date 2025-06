Bâtisse à vendre : installez votre entreprise à ALMA - un choix judicieux !

Offrez à votre entreprise une visibilité inégalée en vous installant sur l’artère la plus stratégique de la ville : l’avenue du Pont Sud à Alma. Situées au 1235 avenue du Pont Sud, ces bâtisses commerciales profitent d’un emplacement de premier plan au cœur de l’activité économique de la région.

Pourquoi choisir l’avenue du Pont Sud ?

✔️ L’une des artères les plus passantes et reconnues à Alma

✔️ À proximité immédiate de nombreux concessionnaires automobiles, commerces établis et services professionnels

✔️ Parfait pour le commerce de détail, les bureaux professionnels, les services spécialisés ou toute entreprise liée à l’automobile

✔️ Grande flexibilité d’aménagement pour convenir à différents types d’activités

✔️ Stationnement disponible et accessibilité optimale

Profitez d’un emplacement où votre entreprise bénéficiera d’un achalandage naturel élevé, d’un quartier en plein essor et d’un voisinage commercial dynamique. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou professionnel, cette propriété offre un fort potentiel de développement.

Saisissez cette occasion unique de vous positionner stratégiquement à Alma !

Pour plus d’informations ou une visite, contactez Marlène Claveau au 418 720-0291 ou Dany Chassé au 418 487-2622