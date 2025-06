Comptoir granite ou quartz : quelle option choisir pour votre plan de travail ?

Quand vient le temps de choisir un plan de travail pour votre cuisine au Canada, deux options haut de gamme dominent le marché : le comptoir granite et le comptoir en quartz. Tous deux appréciés pour leur esthétique, leur durabilité et leur contribution à la valeur d’une maison, ces matériaux ont chacun leurs avantages distincts. Mais lequel est le plus adapté à votre mode de vie, à votre budget et à votre style ? Voici une comparaison claire pour vous aider à faire le bon choix.

1. Comptoir granite : la beauté naturelle par excellence

Le comptoir granite est une pierre naturelle taillée directement dans la roche. Chaque dalle est unique, avec ses propres veines, couleurs et textures. C’est cette authenticité qui attire les amateurs de matériaux nobles et intemporels.

Le granite résiste très bien à la chaleur et aux rayures. Vous pouvez y poser un plat chaud sans l’endommager, un atout non négligeable dans une cuisine où l’on cuisine beaucoup, surtout pendant les hivers canadiens.

Cependant, comme toute pierre naturelle, le granite est poreux. Il faut donc l’imperméabiliser régulièrement avec un scellant (environ une fois par an) pour éviter les taches et l’absorption de liquides.

2. Comptoir quartz : performance et uniformité

Le quartz est un matériau composite : il est constitué de plus de 90 % de quartz naturel mélangé à de la résine et des pigments. Cela permet d’obtenir une grande variété de couleurs et de motifs, tout en assurant une uniformité parfaite d’une dalle à l’autre.

Contrairement au comptoir granite, le quartz est non poreux par nature. Il ne nécessite donc aucun scellant, ce qui facilite son entretien. Il résiste très bien aux taches, aux éclaboussures, et est idéal dans une cuisine familiale ou professionnelle.

En revanche, le quartz est moins résistant à la chaleur directe. Il est préférable d’utiliser un dessous de plat pour éviter d’abîmer la surface.

3. Durabilité et résistance : deux matériaux solides

Que vous choisissiez un comptoir granite ou en quartz, vous optez dans les deux cas pour un matériau durable et solide. Le granite excelle dans la résistance à la chaleur et aux rayures. Le quartz, lui, se démarque par sa résistance chimique et sa facilité d’entretien.

En cas de choc, le quartz peut parfois être légèrement plus fragile en raison de la résine, alors que le granite est plus dur, mais peut éclater si un impact est trop fort sur une arête.

4. Coût et valeur ajoutée

Les prix varient selon la couleur, l’épaisseur et la provenance. En général, le comptoir granite et le quartz sont comparables, mais certaines pierres rares ou exotiques peuvent faire grimper le coût du granite. Le quartz offre plus de constance dans les prix.

Les deux matériaux sont considérés comme des investissements rentables qui augmentent la valeur de revente d’une maison, surtout sur le marché canadien.

Conclusion : granite ou quartz, lequel choisir ?

Choisissez un comptoir granite si vous aimez les matériaux naturels, souhaitez un look unique, et pouvez consacrer un peu de temps à l’entretien.



Optez pour le quartz si vous recherchez la facilité, une grande variété de couleurs, et un matériau très hygiénique.

Dans tous les cas, ces deux options haut de gamme transformeront votre cuisine canadienne en un espace à la fois fonctionnel et élégant.