La Boucherie Nadeau RJF : passion, saveurs et engagement local

Contenu commandité

Nouvellement propriétaires depuis deux ans, Jimmy et Suzie Bouchard apportent un souffle de fraîcheur à la Boucherie Nadeau RJF. Suzie gère le commerce avec soin, tandis que Jimmy crée de nouvelles recettes savoureuses. Ensemble, ils forment un duo passionné qui fait vivre la boucherie avec énergie, créativité et un profond souci de la communauté. Si la Boucherie Nadeau RJF est bien connue pour son excellente viande Angus AAA, reconnue pour sa tendreté et son goût exceptionnel, ce n’est là qu’un aperçu de tout ce qu’elle a à offrir. Chaque jeudi, les clients attendent avec impatience les fameux repas thématiques, une tradition gourmande qui fait jaser ! Tartares raffinés, shish taouks savoureux, sushis frais, coquilles Saint-Jacques… Le menu change chaque semaine pour surprendre les papilles.

Et ce n’est pas tout ! Un service encore trop méconnu qui mérite d’être mis en lumière : les buffets pour événements. Que ce soit pour un party de Noël, un anniversaire ou même un 5 à 7, l’équipe de la boucherie se charge de créer un menu sur mesure selon vos goûts. Parmi les bouchées vedettes : tartare sur cornichon frit maison, arancinis fondants, salades d’orzo ou de quinoa, et bien plus encore. La boucherie propose aussi des beef jerky maison, faits soit de porc, soit de bœuf. Offerts en plusieurs saveurs — BBQ, smoked meat, fines herbes, et d'autres variantes selon l’inspiration du moment — ils sont parfaits pour une collation à la fois originale et pleine de goût.

Une boucherie engagée pour l’environnement et sa communauté

À la Boucherie Nadeau RJF, on croit que bien manger peut aussi rimer avec respect de l’environnement. C’est pourquoi une nouvelle chambre froide a été récemment installée : elle consomme moins d’énergie et émet beaucoup moins de gaz à effet de serre que les anciens congélateurs. Chaque geste compte, et ici, on mise aussi sur le compostage des matières organiques pour réduire les déchets. De plus, les mets cuisinés invendus ne sont jamais gaspillés : nous les remettons au groupe Coderr, qui les redistribue via le réfrigérateur communautaire pour offrir des repas de qualité aux personnes dans le besoin. Une belle façon de joindre solidarité et lutte contre le gaspillage alimentaire.

Quand c’est Nadeau qui prépare, y’a rien qui se compare !

Saviez-vous que…

Une nouveauté est arrivée à la Boucherie Nadeau RJF : nous transformons maintenant la viande de gibier apportée par les chasseurs — comme l’orignal, l’ours ou le chevreuil — en délicieuses saucisses prêtes à griller ! C’est l’option idéale pour celles et ceux qui ont de la viande au congélateur et ne savent plus quoi en faire. Une belle façon de donner une seconde vie à votre chasse, en créant des produits locaux, savoureux et pratiques.

Pour nous rejoindre 418-276-4888

227 6e Avenue, QC, Canada, Québec G8L