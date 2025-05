Tourisme de proximité au Parc régional des Grandes Rivières

contenu commandité

Au Parc régional, découvrez en 2025 une nature toujours plus accessible. Que ce soit au détour d’un sentier pédestre, à vélo ou encore sur l’eau, laissez-vous surprendre par une des nouveautés offertes cette année. Et tout ça… à deux pas de chez soi !

TROIS NOUVELLES PASSERELLES SUSPENDUES

À partir d’Albanel, de Girardville ou de Saint-Eugène-d’Argentenay, le futur secteur des Quatre-Chutes commence à se dévoiler. Trois impressionnantes passerelles suspendues sont maintenant accessibles aux randonneurs qui peuvent désormais, entre autres, admirer les chutes de la rivière Mistassini et la rivière Ouasiemsca.

EN VÉLO JUSQU’À LA NEUVIÈME CHUTE À ALBANEL

Amateurs de vélo, visitez le secteur Albanel du Parc régional. Une vue splendide sur la 9e chute, des places de camping sauvage et une plage vous y attendent. Vous pourrez aussi accéder au circuit cyclable « Au fil des rivières », relié à la Véloroute des Bleuets, en empruntant une piste nouvellement pavée de 15 km.

UNE MARCHE PÉLERINE ENTRE HISTOIRE ET NATURE

Sur 30 kilomètres, à partir du secteur Pointe-des-Pères, prenez le chemin pèlerin Monasteriorum et marchez dans les pas des Pères Trappistes. Contemplez les sites de leurs anciens monastères et appréciez la beauté méconnue des chutes à Euchariste sur la rivière aux Rats.

CAMPING SAUVAGE ET VANLIFE

Go-Van, le plus grand réseau de vanlifeurs au Québec, est le partenaire officiel du Parc régional. Réservez en ligne et profitez des sentiers pédestres, toilettes sèches et sites de feu disponibles aux secteurs L’Écluse, Albanel et L’Énergie. Pour le camping sauvage, des sites paisibles aux bords des rivières sont gages de moments de qualité en pleine nature.

LA MAISON DU PARC RÉGIONAL, LÀ OÙ TOUT COMMENCE

Au secteur Pointe-des-Pères, au coeur de Dolbeau-Mistassini, la Maison du Parc régional est un arrêt obligé pour tout savoir au sujet du Parc régional, de l’offre touristique régionale ET de la Véloroute des Bleuets! Ces nouveaux partenariats réunissent toute l’information dont vous avez besoin pour planifier votre expérience, qu’elle soit de quelques heures ou de quelques jours!

Maison du Parc régional des Grandes Rivières du Lac Saint-Jean

400, boulevard des Pères, Dolbeau-Mistassini.

418 276-8222