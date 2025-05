L’endroit pour avoir du plaisir, peu importe l’âge!

Contenu commandité

La réputation du Parc Octopus n’est plus à faire: alors qu’il entame sa 5e année d’opération, l’entreprise a su se tailler une place importante parmi les activités incontournables au Saguenay–Lac-Saint-Jean!

Bien que ce lieu soit ouvert à l’année (l’hiver c’est entre autres accessible via les sentiers de motoneige), il est certain que la saison es- tivale est la grosse saison! Le parc aquatique est certainement l’attraction principale de ce lieu enchanteur, et cette année encore il y a des nouveautés dans les modules de jeux afin d’amuser les 6 à 99 ans. Ce sont entre 13 000 et 15 000 personnes qui vont profiter de ce divertissement chaque été!

Même lorsque la température est moins clé- mente, le Parc offre la location de wetsuits de toutes les grandeurs, autant pour les en- fants que pour les adultes. Il y a même des chauffe-terrasses pour vous garder au chaud après une journée à jouer dans l’eau.

En plus des modules de jeux, on y retrouve la location de kayaks, de planches à pagaie, d’un surf électrique et de vélos. Il y a également la marina qui fait le bonheur des saisonniers, mais qui a aussi des espaces pour les passants. De plus, bonne nouvelle, le restaurant fera sa réouverture dès la mi-juin! Ce sera donc encore plus facile d’y passer la journée, sans avoir à réfléchir au lunch du midi. Bien sûr, il y a aussi la zone de jeux avec des jeux de table, jeux de société, rafraîchissements et diverses activités.

Vous souhaitez prolonger votre séjour? C’est parfait, il y a possibilité d’être hébergé en chambre, en chalet ou en camping. N’attendez pas pour réserver par contre, parce que certains hébergements sont populaires et les disponibilités s’envolent rapidement. Sachez également que l’hébergement fait partie des services disponibles toute l’année, pas seulement l’été.

Si jamais vous n’êtes pas friand des modules de jeux sur l’eau, ne vous inquiétez pas, plusieurs attraits sont à proximité et vous feront également passer un agréable séjour, dont la Véloroute des Bleuets et le majestueux Lac St-Jean.

PARC OCTOPUS

255, Rue du Quai, Desbiens

581-221-2487

www.octopus.com

info@parcoctopus.com