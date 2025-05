Venez vivre l’été au Saguenay–Lac-Saint-Jean!

Contenu commandité

L’été dans notre splendide région est bien plus qu’une simple saison; c’est une véritable invitation à l’aventure, à la découverte et à la détente. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se distingue par ses paysages époustouflants et ses nombreuses activités estivales, offrant ainsi une expérience mémorable pour tous.

Que vous soyez un passionné de nature, un amateur d’histoire ou un fin gourmet, chaque recoin de la région a quelque chose d’unique à vous offrir.

Des plages du lac Saint-Jean aux majestueuses montagnes du Saguenay, en passant par les sentiers de randonnée, les pistes cyclables et les activités aquatiques, l’été dans la région est un véritable terrain de jeu pour les aventuriers et les amoureux du plein air.

Cet été, venez explorer, découvrir et surtout profiter pleinement de ce que le Saguenay–Lac-Saint-Jean a à offrir.

