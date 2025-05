Mashteuiatsh: Au rythme du Teuehikan, au bord du Pekuakami

Contenu commandité

À Mashteuiatsh, l’été est un moment privilégié pour plonger au cœur de la culture autochtone. Ici, au bord du majestueux Pekuakami (lac Saint-Jean), les traditions millénaires s’expriment fièrement à travers les arts, les savoir-faire, les célébrations et les paysages empreints de sagesse.

Du 4 au 13 juillet, la communauté vibre au rythme du Mamuhitunanu, le grand rassemblement des Premières Nations qui célèbre sa 19e édition cette année. Sur le rivage, au son des teuehikan (tambours), les visiteurs sont invités à vivre le pow-wow traditionnel (12 et 13 juillet), à assister à des compétitions sportives ancestrales comme le canot, le portage et le triathlon (5 et 6 juillet). Des artistes comme Uasheu Stone (5 juillet), Mike Paul (6 juillet) et André Simon (12 juillet) viennent aussi enflammer la scène en soirée, créant un pont vibrant entre mémoire et modernité.

Pour approfondir la découverte, un arrêt s’impose au Musée ilnu de Mashteuiatsh, véritable gardien des traditions. L’exposition immersive « Tshilanu Ilnuatsh » guide les visiteurs dans la découverte des activités traditionnelles liées à chacune des saisons, accompagnés par les voix chaleureuses de Kukum (grand-mère) et Mushum (grand-père). Lieu d’histoire et d’émotion, le musée propose aussi des expositions temporaires qui explorent l’identité, la résilience et la créativité autochtones.

Les magnifiques plages, où le sable doré s’étire sur plusieurs kilomètres le long du Pekuakami, attirent les visiteurs. On y vient pour se baigner ou s’étendre au soleil, les pieds dans le sable, à l’écoute du clapotis des vagues. En soirée, les couchers de soleil embrasent l’horizon et, quand le ciel s’assombrit, il arrive d’y apercevoir des aurores boréales.

Enfin, l’âme artistique de Mashteuiatsh s’exprime dans les boutiques et ateliers d’artisans locaux, où le cuir, l’écorce, le bois ou la fourrure prennent forme avec sens et beauté. Que ce soit chez Mikuniss Collection, Création Florent Robertson, Matsheshu Créations, Artisanat Eshkan ou la Boutique d’arts amérindiens, chaque pièce raconte une histoire et fait vivre la culture ilnu bien au-delà du territoire.

À Mashteuiatsh, chaque rencontre est un échange, chaque moment, une invitation à mieux comprendre ceux qui habitent ces terres depuis toujours.

