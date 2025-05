La location de chalet au Lac-St-Jean accessible

Contenu commandité



Vous connaissez Les p’tits Shacks au Lac?



Notre entreprise est née du rêve partagé que Marlène, Marie-Hélène et François avaient : permettre de VIVRE le Lac-St-Jean au plus grand nombre de personnes. Comme le dit bien son nom, notre entreprise vous offre des petits chalets de location au Lac-St-Jean à prix accessible. Nos cinq unités sont toutes situées directement sur le bord du Lac et offrent un accès privilégié à cette majestueuse mer intérieure. Vous avez la nostalgie de vos étés au Lac ou vous souhaitez le découvrir? Venez passer un séjour chez nous!

Peu importe l’unité que vous choisirez, vous aurez une vue à couper le souffle sur le Lac Saint-Jean. Nos chalets sont plus qu'un simple endroit où séjourner; ils sont une porte ouverte vers une multitude d'aventures en plein air et une chance de se reconnecter avec la nature.

En tant que résidents du Lac, nous connaissons très bien la région et sommes toujours enchantés de partager avec vous nos endroits favoris pour que vous profitiez du meilleur que le Lac Saint-Jean peut vous offrir. Des matins tranquilles au bord du lac aux soirées passées sous un ciel étoilé devant un feu près de la grève, notre objectif est de rendre chaque instant de votre séjour inoubliable.

Nos chalets sont tous équipés de wi-fi, télé intelligente, air climatisée, cafetière, BBQ. Tout est inclus : cuisine complète, literie, ensemble patio…Vous n’avez qu’à apporter vos effets personnels.

À proximité des chalets, on retrouve le Parc Caverne Trou de la Fée, le Parc Octopus, le Village historique de Val Jalbert, le Vignoble Chambordais et le Domaine d’Oscar

Bien sûr dans la MRC Domaine-du-Roy, vous trouverez aussi le Zoo sauvage de St-Félicien, Le Musée Ilnu de Masteuiatsh ainsi que L’Ermitage St-Antoine.

Pour en savoir plus : www.lesptitsshacks.com