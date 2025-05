Acheter local, c'est payant pour vrai!

Contenu commandité

Et si on profitait des grandes fêtes commerciales de l’année pour poser un geste concret et intelligent? À l’occasion de la fête des Mères et des grandes fêtes de l’année, Extra Maria s’associe à Trium Médias pour lancer une initiative d’achat local qui fait du bien au portefeuille... Et à notre économie locale.

Le tout sera mis en marche via la plateforme Rabaischocs, un site qui propose aux acheteurs de se procurer des certificats-cadeaux en ligne où tout le monde sort gagnant. Les consommateurs obtiennent ainsi jusqu’à 50 % de rabais sur leurs achats. Les commerçants, de leur coté, attirent une nouvelle clientèle et font connaître la diversité de leurs produits.

« L’achat local, ce n’est pas juste un slogan : c’est un moteur économique. Chaque dollar dépensé ici a un impact direct sur l’emploi et les services de chez nous. » avance Eve Gagnon-Bouchard de Extra Maria.

Concrètement, les consommateurs achètent les certificats-cadeaux à prix réduits sur la boutique en ligne ou via l’application mobile puis les utilisent comme de l’argent comptant chez les marchands participants. Aucun piège, aucune restriction : juste de vraies économies, sur des produits et services de commerçants d’ici.

« Le site de magasinage Rabaischocs existe depuis une quinzaine d’années partout au Québec, nous sommes très fières de pouvoir compter sur une plateforme qui a fait ses preuves auprès de milliers de consommateurs et de commerçants » explique Isabelle Claveau, directrice des ventes chez Trium Médias.

« Acheter local, c’est faire un choix conscient : celui de soutenir des familles d’ici, des passions d’ici » ajoute Mme Claveau. « Cette campagne innovante vise à encourager l’achat local à travers toutes les grandes occasions de l’année — parce que c’est souvent à ces moments-là qu’on consomme le plus » précise-t-elle.

Les consommateurs trouveront des offres dans une foule de domaines : alimentation, habillement, maison, auto, sports, soins, animaux… La liste s’allonge sans cesse et se renouvelle régulièrement. Chaque semaine, des centaines de dollars d’économies attendent les consommateurs de notre MRC.

« Ce n’est pas juste une question d’argent. Acheter local, c’est soutenir la pérennité de nos commerces locaux et contribuer à notre milieu de vie. » conclut Eve Gagnon-Bouchard.