Nos idées cadeaux pour la fête des Mères 2025

Contenu commandité



« 𝑸𝒖’𝒆𝒔𝒕-𝒄𝒆 𝒒𝒖’𝒐𝒏 𝒐𝒇𝒇𝒓𝒆 𝒂̀ 𝒎𝒂𝒎𝒂𝒏 𝒄𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒆́𝒆? »

La question nous brûle tous les lèvres à un moment ou à un autre. Qu’elle déclare n’avoir besoin de rien ou qu’elle adore se faire gâter, votre maman apprécie toujours le petit geste posé ou la pensée qui lui est adressée à l’occasion de la fête des Mères.

Mais quoi lui offrir? Comment faire preuve d’originalité tout en visant juste?

Pour vous aider à trouver un cadeau local pensé spécialement pour elle, j’ai compilé quelques idées selon des profils de maman bien particuliers. Ces cadeaux sont géniaux en soi, mais vont aussi merveilleusement bien ensemble – et vous pouvez conserver ces idées pour d’autres occasions!

Vous préférez offrir une expérience plutôt qu’un objet? J’y ai pensé! Vous trouverez cette suggestion à la fin de chaque profil.

Pour la maman « douillette »

Votre maman adore son petit cocon? Visitez la section « chandelles, bruines et eaux de linge » de la boutique À Chaque Instant. Vous y trouverez, à coup sûr, le prochain parfum d’ambiance préféré de maman! L’entreprise Les Douceurs de Mulâne offre aussi deux coffrets absolument brillants cette année, l’un aux parfums de lilas, bergamote et thé blanc, l’autre au concombre et melon.

L’expérience : une séance cadeau chez un massothérapeute local. Elle l’a bien mérité!

Pour la maman coquette

La routine de maquillage de votre maman ferait baver les influenceuses des réseaux sociaux? Les ensembles de lingettes démaquillantes et nettoyantes s’intégreront parfaitement à sa routine beauté! Pour l’aider à bien prendre soin de son visage, offrez-lui le sérum et le brillant à lèvres protecteur de Captive. L’une de mes astuces préférées est de vérifier quels produits sont presque vides dans la pharmacie et de les renouveler – à l’aide de la gamme de Ta peau ton fruit, par exemple. Pour accompagner son ensemble préféré, offrez un bijou à votre maman, comme le très seyant bracelet Alexa.

L’expérience : une séance dans son salon d’esthétique préféré.

