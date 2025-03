Trier, c’est brillant : direction l’écocentre!

Contenu commandité

Le printemps annonce le grand ménage, et qui dit ménage dit tri des matières résiduelles! Mais attention, plusieurs objets ne vont ni dans le bac bleu, ni dans le bac brun, ni aux déchets. La solution? L’écocentre, un service simple, gratuit et accessible. En collaboration avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay.

POURQUOI CHOISIR L’ÉCOCENTRE?

Chaque année, des tonnes de matériaux sont détournées du lieu d’enfouissement technique grâce aux écocentres. En 2024, plus de 395 870 visites ont permis de donner une seconde vie à des objets, de recycler des matériaux et d’assurer un traitement sécuritaire des matières dangereuses.

Apporter ses objets à l’écocentre, c’est aussi une question de sécurité. Environ 50 incendies par an sont causés par des produits dangereux mal disposés, comme des batteries, des produits chlorés, des aérosols ou des bonbonnes de propane. À l’écocentre, ces matières sont prises en charge de façon sécuritaire.

LE RÉEMPLOI : UNE DEUXIÈME VIE POUR VOS MATÉRIAUX

Les écocentres de la RMR collaborent avec Réemploi+, un réseau de quincailleries qui récupère divers matériaux en bon état pour les remettre en circulation à prix réduit : bois, portes, fenêtres, quincaillerie, luminaires, leur offrant ainsi une seconde vie.

QUELLES MATIÈRES APPORTER?

L’écocentre accepte une grande variété de matières, y compris les pneus de vélo, les vapoteuses, les toiles de piscine, le carton, les appareils électroniques et les petites bonbonnes de propane.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

- Triez vos matières avant d’arriver

- Suivez les indications et respectez les consignes des employés

- Portez des souliers fermés et des gants pour votre sécurité

Trier, c’est simple et efficace.

Un geste concret pour l’environnement!

