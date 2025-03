Offrez à vos cheveux le soin qu’ils méritent avec Phytoelixir!

Contenu commandité

L’élixir Phytoelixir est un soin nourrissant multifonction qui offre une flexibilité exceptionnelle pour répondre aux besoins de vos cheveux et de votre peau. Il peut être utilisé de multiples manières pour maximiser ses bienfaits et créer une routine capillaire complète et personnalisée. Cette huile offre un bain de nutrition intense. En pré-shampoing ou en retouche au quotidien, sa texture fluide enveloppe la chevelure sans l’alourdir.

7 HUILES JUSTEMENT DOSÉES :

• L’huile de jojoba et d’avocat nourissantes – protègent la fibre du dessèchement

• L’huile de coco et de ricin fortifiantes – renforcent la fibre capilaire

• L’huile de perle de la prairie adoucissante – assouplit la fibre capillaire

• L’huile de rosier revitalisante – redonne vitalité aux cheveux

• L’huile de camélia illuminatrice – lisse les écailles de la fibre et illumine la chevelure

Routine capillaire complète : Pour un soin capillaire complet et ultra-nourrissant, appliquez l’élixir comme sérum capillaire avant votre Phyto 7 crème de jour capillaire. Ce duo permet de restaurer l’hydratation, d’apporter une nutrition intense et de protéger vos cheveux au quotidien. L’élixir nourrit en profondeur tandis que la crème Phyto 7 hydrate et protège durablement.

Masque capillaire personnalisé : Vous pouvez également mélanger l’élixir dans un masque capillaire Phyto pour une nutrition encore plus intense. Quelques gouttes suffisent pour enrichir votre masque, en apportant toute la richesse des huiles végétales pour des cheveux plus doux et brillants.

Coloration capillaire : Pour égaliser la couleur et apporter de la brillance lors de vos séances de coloration, il est possible d’ajouter quelques gouttes d’élixir à votre coloration. L’huile de jojoba contenue dans l’élixir va non seulement nourrir les cheveux, mais aussi favoriser une répartition uniforme de la couleur, tout en minimisant les dommages liés à l’application.

Soin pour la peau : L’élixir peut aussi être ajouté à votre routine de maquillage et de soin de la peau. Quelques gouttes peuvent être mélangées à votre fond de teint ou à votre crème pour le corps pour ajouter de la nutrition et un effet lumineux. Il offre un boost d’hydratation et un fini éclatant, tout en nourrissant la peau en profondeur. Avec ces multiples utilisations, l’élixir Phytoelixir devient un allié polyvalent pour une routine beauté complète, offrant à la fois des bienfaits pour les cheveux et la peau tout en maximisant la nutrition et la protection.

