Le leadership au féminin chez Trium Médias : une vision engagée

Contenu commandité

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Trium Médias s'impose comme un acteur incontournable du rayonnement régional. Mais au- delà de son rôle médiatique, l'entreprise est aussi un modèle inspirant de leadership au féminin. Avec à sa tête des femmes de conviction comme Stéphanie Gagnon, copropriétaire, et Isabelle Claveau, directrice des ventes, Trium Médias prouve que le dynamisme entrepreneurial se conjugue au féminin.

Stéphanie Gagnon veille à ce que Trium Médias demeure un véritable moteur de la vitalité sociétale de la région. Son engagement à valoriser l'information locale et à offrir une plateforme unique aux entreprises régionales se traduit par des initiatives locales et renforcent leur rayonnement. « Les médias jouent un rôle essentiel dans notre communauté. Ils permettent non seulement d'informer, mais aussi de rassembler et de donner une voix à ceux qui font bouger la région », affirme- t-elle. Elle est un exemple de leadership accessible et humain, qui met l'accent sur la collaboration.

De son côté, Isabelle Claveau dirige avec passion le volet des ventes. Son travail est essentiel pour déployer, avec son équipe, des solutions marketing adaptées aux réalités des entreprises locales. Son approche allie écoute, stratégie et dynamisme, permettant aux annonceurs de maximiser leur impact. « Notre mission est de mettre en lumière les entreprises d'ici et de leur offrir une visibilité qui reflète leur importance dans notre région », explique-t-elle.

Elles illustrent parfaitement la force du leadership féminin en entreprise : une gestion agile, orientée vers la création de valeur. Trium Médias est une preuve concrète que le leadership féminin peut allier vision, engagement et impact. Grâce à des dirigeantes passionnées comme Stéphanie Gagnon et Isabelle Claveau, l'entreprise contribue activement à la croissance régionale tout en inspirant d'autres femmes à prendre leur place dans le milieu des affaires. « Le leadership au féminin, c’est bien plus qu’un concept, on le vit au quotidien! » concluent-elles.

« C'est la passion qui guide nos pas et le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que nous»

Trium Médias

344, 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini

418 276-6211