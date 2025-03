Une passionnée de photographie!

Contenu commandité

Katy Théberge-Hudon, photographe professionnelle depuis 2019, a fait de sa passion son métier à temps plein en 2021. C’est en 2016 qu’elle a découvert la photographie de façon plus sérieuse. Autodidacte confirmée, elle a aussi pris des formations pour perfectionner son art. Celle qui a commencé principalement par des portraits de famille a maintenant des clients très diversifiés : elle touche autant au domaine commercial qu’à l’événementiel, au milieu scolaire, à l’immobilier, etc.

C’est d’ailleurs une des choses qu’elle aime le plus : avoir un quotidien diversifié où la routine est inexistante ! Grâce à son sens de l’organisation et à sa structure, elle peut s'assurer que tout se déroule correctement et apprécier le caractère unique de chaque journée. Une de ses plus grandes fiertés, c’est lorsqu’elle voit passer ses images sur les médias sociaux ou dans un journal.

Bien que ce soit parfois un défi de concilier la vie d’entrepreneure avec la vie de famille, elle est très satisfaite de son choix de carrière. Cela lui permet de toucher à plusieurs aspects, comme photographe mais également au niveau des tâches de gestion de son entreprise. Se dédiant principalement au secteur nord du Lac-St-Jean, elle est toujours heureuse d’aller à la rencontre de nouveaux clients. Serez-vous le prochain ?

« C’est beau de voir la place des femmes qui prend de l’importance dans le paysage entrepreneurial de la région! C’est toujours un plaisir pour moi de rencontrer d’autres femmes entrepreneures. »

KTH Photographie

Dolbeau-Mistassini

418 630-6439