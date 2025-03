Une équipe de leaders du droit!

Contenu commandité

Chez CSM Notaires, on retrouve plusieurs leaders au féminin. En effet, sur les 6 notaires de l’entreprise, 5 sont des femmes. Chacune exprime son leadership à sa façon et amène sa couleur à l’équipe. Elles ont d’ailleurs chacune leurs spécialités. C’est un peu comme si chacune avait sa petite entreprise à l’intérieur de l’entreprise.

Bien que le domaine traditionnel de la pratique demeure, la vision de CSM Notaires est de former une équipe multidisciplinaire, dans plusieurs domaines du droit, et d’offrir à la clientèle un service plus rapide, efficace et adaptés aux nouveautés législatives. Autrement dit, un client pourrait faire affaire avec plusieurs notaires du bureau s’il a plusieurs types de dossiers différents à travailler, expriment les trois associées Me Martel, Me Simard et Me Gilbert. Me Candide Simard est la référence au niveau du droit corporatif et commercial.

Me Joanie Loiselle, Me Roxanne Fillion et Me Caroline Gilbert, de leur côté, sont des touche-à-tout et travaillent notamment au niveau du droit immobilier et du droit des personnes et de la famille, dans ce qu’on pourrait appeler le notariat traditionnel. Me Sabrina Martel, quant à elle, tente de se spécialiser au niveau des procédures non-contentieuses (homologation de mandat, tutelle au majeur, etc.), du droit successoral et de l’aide médicale à mourir.

Toutes les cinq offrent le service de rédaction de mandats en cas d’inaptitude et de testaments. Ce qui fait la force de leur équipe, c’est l’aspect humain qui est très important pour elles et teinte chacune de leurs rencontres avec les clients. Ce sont des professionnelles de la résolution de conflits, mais surtout de la prévention de ceux-ci. C’est d’ailleurs ce pourquoi elles ont choisi le domaine notarial. Elles aiment se nommer comme des juristes de la bonne entente. Bien que ce soit des passionnées, les défis existent. L’équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un enjeu en 2025. Les moyens de communications se sont multipliés au fil du temps, la quantité de demandes affluent, il peut être facile de se sentir submergées par les demandes. C’est donc d’autant plus important de pouvoir compter sur une équipe solide.

En tout, l’équipe est composée de 14 personnes, réparties dans les bureaux de Dolbeau-Mistassini, Normandin et nouvellement dans un point de services à Alma. L’objectif premier de l’entreprise demeure pour l’instant d’offrir et d’assurer à la population des services notariaux de qualité au Nord du Lac-Saint-Jean. C’est une chance qu’elles soulignent de ne pas avoir de problème de main d’oeuvre. Bien que leurs bureaux pourraient encore accueillir des notaires supplémentaires, CSM Notaires a une excellente rétention de personnel et toutes se considèrent chanceuses de pouvoir compter sur des employés dévoués et de qualité.

Finalement, ces leaders aiment aussi s’impliquer en donnant du temps de façon bénévole dans leur communauté et partageant leur savoir. C’est pourquoi il leur arrive de donner des conférences à des groupes sur différents sujet afin de mieux informer la population. Toutes les cinq, avec Me Mathieu Lavoie et leurs collègues, elles forment une équipe solide, engagée et passionnée !

« La force des femmes d'affaires réside dans leur capacité à transformer les défis en opportunités et à naviguer dans le changement avec courage, sensibilité et flexibilité. C'est cette résilience qui les distingue et les propulse vers le succès. »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

CSM Notaires

Dolbeau-Mistassini

418 276-2185

Normandin

418 274-3483