Oser entreprendre : le parcours inspirant de Christine Jobin

Contenu commandité

Christine Jobin incarne l'audace. Après 30 ans à la tête d’un salon de coiffure, elle s’est lancée dans une nouvelle aventure en reprenant les Gites Makadan en 2017. Soucieuse de concilier engagement professionnel et vie personnelle, elle a multiplié les expériences avant de devenir directrice générale de la Chambre de commerce de Normandin. Son parcours témoigne d’une capacité d’adaptation et d’un désir constant d’apprendre. « On ne sait pas tout, il ne faut pas avoir peur d'aller se ressourcer. » confie-t-elle.

Elle s’investit pleinement dans sa communauté, convaincue que l’implication sociale contribue à un monde meilleur. Les défis restent nombreux pour les femmes d’affaires, notamment en matière de conciliation travail- famille. « Il n’y a pas d’âge pour débuter une entreprise. Quand on a la flamme, on fonce ! » Cette philosophie guide ses choix et l’amène à encourager les femmes à foncer, quelles que soient les étapes de leur vie. Elle insiste sur l’importance de chercher les ressources disponibles : des outils existent pour transformer une idée en projet concret.

Christine n’a jamais douté de sa capacité à réussir. Son parcours illustre bien que l’audace et la persévérance sont les clés du succès. Son engagement dans sa communauté témoigne d’une volonté profonde de faire bouger les choses. Aujourd’hui, elle gère avec succès ses responsabilités professionnelles et son entreprise, montrant que l'entrepreneuriat peut allier passion et engagement social.

« Il n’y a pas d’âge pour débuter une entreprise. Quand on a la flamme, il faut foncer. »

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes !

Les Gites Makadan

1728, rue Saint-Cyrille, Normandin

418 274-2867