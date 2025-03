Pourquoi être partenaires d'un événement comme «Tout feu tout femme»?

Contenu commandité

POUR CÉLÉBRER LES RÉUSSITES ET LES CONTRIBUTIONS DES FEMMES :

C'est l'occasion de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations des femmes dans tous les secteurs. C'est une manière de rendre hommage à leur talent, à leur travail et à l'impact qu'elles ont sur la société.

POUR INSPIRER ET ENCOURAGER LES FEMMES :

Cet événement offre une belle plateforme pour mettre en lumière des femmes inspirantes. Cela permet de motiver d'autres femmes à suivre leurs rêves, à exploiter leur potentiel et à surmonter les obstacles. C'est aussi un moyen de partager des modèles positifs et des sources de motivation concrètes.

POUR FAIRE PARTIE D’UN MOUVEMENT COLLECTIF :

En soutenant un événement qui met en avant les femmes, on participe à un mouvement pour l’égalité et la justice. C'est aussi une manière d'affirmer son engagement et de contribuer à un changement tangible dans la société, en faisant avancer la cause des femmes. De plus, le 5 à 7 va favoriser le réseautage et le soutiel mutuel : Un événement comme « Tout feu tout femme » crée un espace propice aux rencontres et aux échanges entre femmes de divers horizons.Il permet de tisser des liens, de partager des expériences et de construire un réseau solide. Ce soutien mutuel est essentiel pour l'épanouissement professionnel et personnel de chacune, car il offre un espace de solidarité et d'encouragement, où les femmes peuvent se soutenir mutuellement dans leurs ambitions et leurs défis.

En résumé, être partenaire d'un événement comme « Tout feu tout femme » est une démarche toujours d'actualité dans des contextes où les femmes ont longtemps été sous- représentées dans le milieu des affaires.

Il est aussi important de penser à un avenir où la reconnaissance ne serait plus liée au genre, mais uniquement aux compétences et aux réalisations.

En inspirant d'autres personnes, nous contribuons à un monde plus égalitaire, où chacun peut s’épanouir pleinement, avec fierté, au-delà des catégories.

Christine Jobin, directrice générale de la chambre de commerce et d'industrie de Normandin et Géant

Chloé Tremblay, directrice générale de la chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini

Consultez le cahier spécial de toutes ces femmes inspirantes!