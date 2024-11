Mallette : Là où talents et ambitions prennent racine

Contenu commandité

Félicitations à Mallette, lauréat du Prix Employeur de choix lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Mallette, société de comptables professionnels agréés, se distingue également en tant qu’employeur de choix. En moins de cinq ans, l’entreprise a doublé son effectif, passant de 35 à 64 employés, grâce à son environnement de travail axé sur la conciliation travail-famille. Elle offre une grande flexibilité des horaires pour permettre à chacun de trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

L’entreprise mise sur un recrutement proactif, en participant à des activités au Cégep de St-Félicien et à l’UQAC, et en offrant des programmes de stage avec des avantages sociaux dès le départ. Elle soutient également ses employés avec des initiatives comme le "Programme Objectif Rêve", qui leur permet de réaliser un projet de vie, et le "Programme Nomade", pour travailler à l’étranger tout en maintenant un salaire. Ces initiatives contribuent à un taux de fidélité exceptionnel, même en période de pénurie de main-d'œuvre.

1264 Boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini • 418-276-1152