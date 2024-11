Forestiers Marcel Tremblay & Fils : une nouvelle génération au service de la forêt

Contenu commandité

Félicitations aux Forestiers Marcel Tremblay & Fils, lauréat du Prix Le Passeur et repreneur lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Depuis plus de 40 ans, Les Forestiers Marcel Tremblay & Fils incarne un modèle de continuité et d'innovation dans le secteur de la récolte forestière. Fondée en 1979 par Marcel Tremblay, l’entreprise a traversé les décennies, avec une culture familiale solide et un engagement constant envers l'évolution.

Après avoir commencé avec l’abattage manuel, Marcel Tremblay a cédé la place à son fils Bertrand, qui a modernisé l'entreprise en ajoutant la première ébrancheuse et en intégrant les abatteuses multifonctionnelles. Aujourd’hui, la troisième génération, composée des trois fils de Bertrand, poursuit cette évolution. Formés à l’opération de machineries et à la gestion, ils sont les copropriétaires associés, garantissant ainsi la pérennité de l’entreprise familiale.

En plus de son dynamisme interne, l’entreprise soutient l’économie locale et l’engagement communautaire. Elle se distingue par une équipe unie et une vision d’avenir, fidèle à ses valeurs d’intégrité et de collaboration.