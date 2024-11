Constructions Domi : Un pont entre innovation et expertise

Contenu commandité

Félicitations à Constructions Domi, lauréat du Prix L'Écoresponsable lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Depuis 1980, Constructions DOMI inc. s’impose comme un leader dans la construction et la réfection de ponts, avec une présence marquée au Québec et au-delà. Grâce à une approche client centrée sur la qualité, l’entreprise a étendu ses activités, réalisant des projets dans des régions éloignées comme le Nunavik et l’Ontario, où elle répond à des défis uniques, tels que des conditions climatiques extrêmes et des accès difficiles.

Son expertise technique et sa capacité à s’adapter à des environnements complexes font de DOMI un acteur incontournable dans le secteur des infrastructures de transport, consolidant sa réputation tant au Québec qu’à l’extérieur de la province.

120, Lavoie, Dolbeau-Mistassini • 418- 276-7539