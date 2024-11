Délices du lac : l’art du bleuet sauvage au cœur de la région

Contenu commandité

Félicitations aux Délices du Lac-Saint-Jean, lauréat du Prix L'Investisseur lors de la Soirée Distinction de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dolbeau-Mistassini.

Fondée en 2014, l’entreprise Délices du Lac-Saint-Jean se spécialise dans la transformation du bleuet sauvage en produits gourmands. En dix ans, elle est passée de 15 000 à 250 000 livres de bleuets transformés chaque année, soutenue par des investissements importants, notamment un projet qui a nécessité des changements majeurs entre 2022 et 2024.

Ces investissements ont permis de moderniser les équipements de transformation, de renforcer les équipes et d'optimiser les procédés. L'entreprise a également élargi ses activités en diversifiant ses produits, en élargissant sa présence à plus de 537 points de vente au Québec et à l’international, et en offrant une expérience ÉCONOMUSÉE® qui valorise le savoir-faire régional. Ces actions renforcent son efficacité opérationnelle et soutiennent sa croissance continue.

287 Rue de l'Église, Albanel • 418-279-5921