Chronique de l'eau

Problèmes d’approvisionnement en eau au Lac-Saint-Jean

Défis actuels et solutions pour un accès équitable

Un problème d'approvisionnement en eau survient lorsqu'une collectivité n'a pas assez d'eau pour ses besoins quotidiens, comme la consommation ou l'hygiène. Au Lac-Saint-Jean, plusieurs municipalités sont touchées, de manière directe ou indirecte.

L'impact direct se traduit par un manque d'eau immédiat pour boire, se laver ou irriguer les champs.

L'impact indirect est plus subtil, affectant des secteurs comme la pêche ou le tourisme, qui subissent des pertes économiques à cause de la diminution des ressources en eau.

Le Plan directeur de l’eau 2024-2034 de la zone Lac-Saint-Jean vise à garantir un accès suffisant à l’eau pour les citoyens avec les actions suivantes :

GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT EN EAU SUFFISANT

Des projets futurs auront pour objectif de protéger un réservoir d’eau souterraine, d’optimiser l’infiltration de l’eau dans le sol et de sensibiliser les citoyens à la fragilité de cette ressource. Un plan de protection des zones d’approvisionnement en eau potable pour les municipalités du Lac-Saint-Jean sera également mis en oeuvre.

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

Afin de mieux sensibiliser la population aux enjeux liés à l'approvisionnement en eau, il est envisagé de développer un projet pour étudier et approfondir les connaissances sur les nouvelles substances polluantes pouvant potentiellement contaminer l'eau potable.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE L’EAU

Pour aider à réduire la consommation d'eau, l’idée de sensibiliser les citoyens à l'importance d'économiser cette ressource précieuse est souhaitée. Des pratiques plus durables seront encouragées auprès des entreprises et de la population. Un bilan pourrait être publié sur la consommation d'eau des plus grands utilisateurs au Lac-Saint-Jean, afin de montrer l'impact des efforts et de motiver chacun à agir.

Tous ensemble, pour une gestion durable de l’eau au Lac-Saint-Jean !