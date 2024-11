Comment décorer la chambre d'un nouveau bébé?

Décorer la chambre du bébé que vous attendez est toujours une étape excitante mais peut parfois sembler intimidant si c'est le premier. Tous les parents veulent créer un espace fonctionnel et sécurisé, mais à la fois chaleureux et agréable. Et aussi, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais pas d'inquiétude, on va vous dire tout ce que vous devez savoir pour préparer une chambre parfaitement adaptée. Voici quelques idées pour la décorer, ainsi que ce que vous devez prendre en compte pendant.

Choisissez des couleurs douces et apaisantes

Pour les nouveaux-nés, on va privilégier les couleurs douces pour la chambre. Prenez des teintes douces comme des couleurs pastels ou des tons neutres. Le vert, le bleu, le rose... il y a beaucoup d'options possibles pour peindre les murs. Vous pouvez aussi opter pour du blanc, avec des objets de décoration pour ajouter de la chaleur. C'est important qu'il n'y ait pas de surcharge visuelle, que ce soit pour vous ou pour le bébé. Les papiers peints sont aussi populaires chez les nouveaux parents. Il y a en pour tous les goûts, des animaux, des fleurs, des dinosaures, etc. Ça vous permettra de mieux réussir une décoration à thème.

En suite, les accessoires et c'est là que vous pouvez intégrer des couleurs plus vives. Vous pouvez décorer avec des tapis, des coussins, ou d'autres objets de déco pour rajouter encore plus de couleurs.

Décorer pour stimuler l'éveil

On va en suite venir ajouter des objets de décoration qui éveillent les sens. On pense à la vue, l'ouïe, le toucher... Un classique sont les mobiles suspendus et il en existe avec tous les thèmes. Pourquoi ne pas l'assortir avec le papier peint ou la peinture que vous avez choisi ? Vous pouvez aussi placer des miroirs incassables pour que le bébé découvre son reflet. Ce que beaucoup de parents font et qui est une bonne idée est d'installer une zone de jeu pour le bébé. Vous pouvez y placer tous ses jouets pour que il ou elle ait un espace dédié pour s'amuser.

D'autres idées de décoration sont les tapis ou les des plaids. Avec des textures variées, ces objets pourront stimuler son toucher. Attention cependant à ce que ces éléments respectent les recommandations de sécurité. Les décorations sur les murs vont aussi capter le regard de votre enfants. Vous pouvez personnaliser les murs avec des illustrations ou des cadres avec des photos ou des images. Encore une fois, la sécurité est la priorité, n'oubliez pas de bien les fixer.

Un petit conseil pour les nouveaux parents est de choisir des matières facilement lavables. Ils doivent aussi être non toxiques et hypoallergéniques.

Disposez les meubles de manière sécurisée et fonctionnelle

Quand vous décidez de ce qui va où, il faut essayer d'allier la sécurité et le confort. Le berceau doit être placé dans un coin loin des courants d'air. Vérifiez aussi les normes de sécurité pour les lits à barreaux (il faut regarder l'espacement des barreaux ainsi que la hauteur des côtés). La table à langer devra aussi être placée pour optimiser le côté pratique. Si votre table n'a pas de stockage intégrée, situez-la à côté d'une commode où vous rangerez les produits de soin et les vêtements du bébé. Sinon, prévoyez des paniers pour stocker les couches et les autres produits de toilette. Il y a de fortes chances que vous soyez fatigués pendant les premiers mois du bébé, alors n'oubliez pas de disposer la chambre pour la garder la plus ordonnée que possible.

Les parents le savent, les nuits peuvent être courtes. On n'oublie alors pas un fauteuil pour le parent. C'est encore plus important si vous ou votre femme allaitez, car vous passerez un peu de temps la nuit près du bébé. Vaut mieux prévoir quelque chose que de devoir vous asseoir par terre. Le fauteuil peut aussi être utilisé pour lire des histoires, jouer avec le bébé ou faire des câlins.

N'oubliez pas les recommandations de sécurité

Bon, on l'a déjà dit quelques fois, mais c'est si important. Pour tous vos choix, consultez les recommandations de sécurité de votre pays et respectez-les. Les accidents peuvent vite arriver et c'est important de créer une chambre de bébé qui les prévient. Les meubles doivent tous être stables et les petits objets doivent être placés loin de lui ou elle. N'oubliez pas aussi que la chambre du bébé doit évoluer avec lui. Vous pourrez donc ajouter progressivement de la déco ou des éléments fonctionnels en fonction de ses envies et de ses besoins. Le plus important est de créer un lieu dans lequel votre bébé et vous-même vous sentez bien !

Conclusion

Créer la déco de la chambre de votre bébé est magique. C'est d'ailleurs un rêve de beaucoup de parents. C'est un moment pendant lequel vous allez faire un effort pour assurer un bon développement pour votre petit bout de chou. Il y a plein d'options possibles, comme on vient de voir, comme des palettes de couleurs et des objets de décoration. Pensez à vous et à votre bébé pendant ce moment incroyable. Pour rappel, on privilégie la sécurité et la fonctionnalité pour que vous soyez sereins et que votre bébé soit en sécurité. Mais, ces deux critères peuvent être bien aller avec une jolie décoration de bon goût.