Le programme de jumelage interculturel : une ressource pour les nouveaux arrivants et les Jeannois

Contenu commandité

Le programme de jumelage interculturel de l’organisme Portes ouvertes sur le Lac permet des rencontres riches humainement entre les nouveaux arrivants et les Jeannois. Caroline Tremblay et son conjoint Michel Drolet accueillent des personnes issues de l’immigration à Dolbeau-Mistassini dans le cadre de ce jumelage.

Caroline Tremblay affirme que « c’est important de les soutenir pour répondre à leurs questions parce que ce n’est pas évident de quitter son pays d’origine ». Ce couple de Jeannois s’investit depuis de nombreuses années pour intégrer les nouveaux arrivants. Caroline et Michel les accompagnent lors d’activités extérieures, les aident au niveau administratif et leur expliquent les services et produits du quotidien. Selon Michel Drolet, « il faut aller vers eux en prenant de leurs nouvelles, car ils ne veulent pas déranger ». « Les nouveaux arrivants connaissent peu de monde au départ donc briser leur isolement est un enjeu majeur », précise Mme Tremblay.

« On devient comme leur famille », ajoute-t-elle. Dans la famille de Caroline et Michel, les valeurs d’ouverture d’esprit et d’entraide sont bien ancrées. Leurs enfants ont toujours connu la diversité culturelle, entre autres grâce au programme de jumelage. Cela les conduit à s’impliquer dans leur communauté, tout comme leurs parents.

Caroline et Michel sont convaincus de la pertinence de ce programme qui mériterait d’être davantage connu par l’ensemble des Jeannois d’après eux. « La durée approximative d’un jumelage est d’un an, mais la relation amicale perdure au-delà », témoigne le couple. « L’un des objectifs de ce programme est de donner envie aux néo-jeannois de rester dans la région à long terme », explique Michel. Il encourage les membres de sa communauté à rencontrer davantage les nouveaux arrivants. Pour le couple, le jumelage interculturel est « une belle expérience positive où plus l’implication est importante, plus la communauté est gagnante. »