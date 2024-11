Le plaisir d’être ensemble grâce au Collectif d'accueil des nouveaux arrivants (CANA)

Contenu commandité

Le Collectif d'accueil des nouveaux arrivants (CANA) du Pays-des-Bleuets est né d’une initiative citoyenne en 2023. Son objectif est de favoriser des moments de partage entre les personnes nouvellement arrivées au Lac-Saint-Jean et les résidents de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Ce comité de citoyens est particulièrement actif à Dolbeau-Mistassini et compte des bénévoles impliqués, comme la vice-présidente Rosalie Lalonger-Trépanier. « Le CANA est ouvert à tous, autant pour les gens natifs de la région, les Québécois qui viennent de déménager ici que pour les personnes arrivant de pays étrangers », précise-t-elle. Différentes activités multiculturelles et ressources utiles sont proposées toute l’année via le groupe Facebook « CANA du Pays-des-Bleuets ». Ce groupe constitue un espace d'échange pour obtenir des conseils pratiques, organiser des covoiturages et se renseigner sur les activités à venir.

Rosalie observe que les activités les plus populaires des derniers mois incluent des ateliers de tricot à la bibliothèque, des soirées de jeux de société agrémentées de collations apportées par les participants, ainsi que des repas « potluck » où chacun peut partager des plats issus de diverses cultures.

Pour Rosalie, ces moments « apportent un bien-être personnel, brisent la routine et offrent l'occasion de rencontrer des gens en dehors du cadre professionnel ». Originaire de Dolbeau-Mistassini, elle a vécu trois ans au Honduras avec son mari avant de revenir s'établir dans sa ville natale. Elle confie être tombée amoureuse de la culture latine pour son mode de vie et l'importance accordée à la famille. Depuis son retour, elle se sent proche des nouveaux arrivants et n’hésite pas à engager la conversation avec eux. Que ce soit en les renseignant à l’épicerie ou en leur adressant un sourire dans la rue, elle considère ces gestes comme essentiels, car « ils font partie de notre société », affirme-t-elle.

Rosalie invite la population québécoise à s’impliquer au sein du CANA pour encourager la mixité interculturelle et partager des moments d’échanges enrichissants. Elle est convaincue que cette expérience est bénéfique et contribue à renforcer l’ouverture d’esprit. « C’est un parrainage naturel qui nécessite simplement d’être aimable et chaleureux », conclut-elle.