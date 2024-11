Pourquoi l’intelligence émotionnelle est-elle essentielle dans une organisation?

Pour que les efforts entrepris par les employés d’une compagnie se conjuguent à de probants profits, il convient que tout soit mis à contribution à cet effet, notamment au niveau de la bonne entente entre les équipes. Pour ce faire, l’intelligence émotionnelle aurait un grand rôle à jouer. Certains iront même jusqu’à opter pour une formation en entreprise, afin de rehausser la qualité des opérations. Mais au fait, de quoi s’agit-il?

C’est quoi, l’intelligence émotionnelle?

En réalité, comme son nom l’indique, cela fait référence à la capacité qu’une personne dispose pour gérer et exprimer ses propres émotions et celles d’autrui, les comprendre et aider dans la résolution de conflits reliés aux émotions.

Au sein d’une entreprise, ces piliers de la pensée émotive sont assurément pertinents, car ils permettent aux équipes de faire preuve de leadership et d’une écoute active, pour que chaque employé puisse œuvrer main dans la main avec ses coéquipiers et ainsi bonifier les retombées lucratives de l’organisation en question. Fort heureusement, il existe une formation en entreprise pour aider les employés à développer leur intelligence émotionnelle.

Une denrée essentielle

En vérité, l’intelligence émotionnelle n’est pas une aptitude que l’on acquiert, mais bien une donnée que l’on assimile et qui devient, au bout d’un certain temps, une habitude de vie. Puis, pour un gestionnaire d’équipe, le fait d’accentuer son agilité émotionnelle, c’est-à-dire sa facilité à jongler avec diverses personnalités et situations, lui vaudra de nombreux bienfaits, tant pour lui que pour l’entreprise avec laquelle il travaille. En n’ayant guère peur de montrer aux autres sa vulnérabilité, ses employés seront plus enclins à lui faire confiance, eux qui apprécieront sans doute son côté humain et moins intransigeant. Le gestionnaire devrait se sentir libre de mettre cartes sur table et de s’assumer, de sorte que ses actions ne résultent pas d’un trop-plein émotif. Il laisse ainsi de côté toute frustration refoulée, ce qui aurait pu nuire à ses relations avec ses équipiers, affectant au passage leur productivité.

Qui plus est, tout gestionnaire qui se respecte et qui agit en vertu de son intelligence émotionnelle choisira, quand des options se présenteront, de les évaluer avant de prendre une décision. Pour ce faire, il mettra à profit son expérience, certes, mais aussi ses valeurs. Un tel gestionnaire ne sera pas tourmenté à l’idée de passer de la parole aux actes, car il sait qu’en ayant de bonnes relations avec les autres, ceux-ci feront confiance à son jugement et la dynamique du groupe sera préservée. En outre, le développement d’un leadership positif nécessite du temps et une bonne dose de pratique. C’est dans cette optique qu’intervient la formation en entreprise, afin de donner un bon coup de pouce au développement psychologique du gestionnaire et des effectifs.

Investir ou pas, telle est la question

À l’inverse, les organisations qui n’auront pas suffisamment investi d’efforts et de ressources dans le développement de l’intelligence émotionnelle pourraient se heurter, plus tôt que tard, à des difficultés accrues liées à l’innovation et le leadership. C’est pourquoi la formation en entreprise représente une option des plus judicieuses, accélérant au passage le temps nécessaire au développement de telles pratiques.