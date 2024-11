Bijouterie Turcotte : Un espace repensé pour une expérience unique

Commandité

La Bijouterie Turcotte, véritable institution à Roberval, a franchi un nouveau cap en février dernier avec son déménagement dans de nouveaux locaux, plus spacieux et modernes, sur le boulevard Marcotte. Ce changement marque une étape importante dans l'évolution de l'entreprise, offrant désormais une expérience client encore plus agréable et conviviale. Plus lumineux et aéré, ce nouvel emplacement permet de créer une ambiance chaleureuse qui invite à la découverte, que ce soit pour l’achat d’un bijou ou d’un cadeau.

Joanie Girard, propriétaire de la bijouterie, incarne cette transition avec un engagement passionné. Avec ses études en joaillerie à Québec et son amour de toujours pour le travail minutieux, elle a su reprendre avec brio le flambeau de M. Turcotte, tout en y apportant sa touche personnelle. "Je tiens à préserver le nom de la Bijouterie Turcotte en hommage à M. Turcotte qui a su monter sa clientèle et bâtir la notoriété de la bijouterie. Il était très aimé. C’était de grands souliers à chausser, mais avec le temps, sa clientèle m’a apprivoisée et maintenant elle me fait confiance."

PLUS QU’UNE BIJOUTERIE, UNE DESTINATION CADEAU

En plus de son offre traditionnelle de montres, bagues, bracelets, colliers en or et argent, et de son service de réparation, la Bijouterie Turcotte propose désormais un espace cadeau. Cet ajout vient enrichir l’expérience client, offrant un choix élargi d'objets soigneusement sélectionnés. Vous y trouverez des verres de vin thématiques, des chandelles, des savons à mains, des crèmes hydratantes, ainsi qu'une gamme de sacs à main en cuir véritable de grande qualité. Ces articles sont choisis avec soin pour répondre aux goûts les plus divers et offrir une alternative de qualité aux traditionnels bijoux. L'espace cadeau permet aux visiteurs de découvrir des trésors uniques pour toutes les occasions.

Joanie, qui conseille ses clients depuis de nombreuses années, continue d’apporter son expertise et sa touche personnelle. "Les gens aiment venir à la boutique parce qu’ils sont accueillis chaleureusement. Depuis le déménagement, les clients sont surpris en entrant. Ils nous comparent aux bijouteries des grands centres. C’est très flatteur et j’en suis très fière."

UNE BIJOUTERIE TOURNÉE VERS L’AVENIR

Avec des locaux plus vastes et un stationnement agrandi facilitant l’accès, la Bijouterie Turcotte se positionne comme un incontournable à Roberval. Joanie n’hésite pas à utiliser les outils numériques pour rester proche de sa clientèle. Très active sur les réseaux sociaux, elle y présente régulièrement ses produits vedette et ses promotions. De plus, une boutique en ligne permet à chacun de parcourir un vaste catalogue de bijoux et de cadeaux, accessible en tout temps, où que vous soyez.

Avec un large éventail de produits et un service personnalisé, la bijouterie répond aux attentes de tous ses clients, qu’ils cherchent un bijou pour une occasion spéciale ou un cadeau unique.

